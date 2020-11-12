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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 10:31 ص

البرلمان يقرر استضافة وزير التعليم لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا

وزير التعليم
قرر مجلس النواب، استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا خلال الجلسات المُقبلة. 

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان"النائب الاول لرئـيـس المجلس حـسـن كـريـم الـكـعـبـي وجه الامانة العامة للمجلس  بأستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا خلال الجلسات المُقبلة.
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