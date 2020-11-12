البرلمان يقرر استضافة وزير التعليم لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا

قرر مجلس النواب، استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا خلال الجلسات المُقبلة.
وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان"النائب الاول لرئـيـس المجلس حـسـن كـريـم الـكـعـبـي وجه الامانة العامة للمجلس بأستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا خلال الجلسات المُقبلة.
وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان"النائب الاول لرئـيـس المجلس حـسـن كـريـم الـكـعـبـي وجه الامانة العامة للمجلس بأستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا خلال الجلسات المُقبلة.