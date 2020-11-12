بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 12 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
حقوق الإنسان: جهات مسلحة تمنع عودة النازحين وزير النقل: تفاهمنا مع «دايو» الكوريَّة وسننجز ميناء الفاو خبير قانوني : أية اتفاقية لاتترتب عليها التزامات مالية لاتحتاج لمصادقة البرلمان البرلمان يقرر استضافة وزير التعليم لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا البورصة العراقية تغلق على تراجع بايرن ميونخ الألماني يرغب في التمديد المبكر لتعاقده مع اللاعب ليون جوريتسكا ناسا تقترح تفجير كوكب أبو فيس قبل أن يدمر الأرض نائب: حكومة الكاظمي لم تدفع أي أموال لإجراء الانتخابات النيابية العبيدي: الكاظمي يأمر بانسحاب الفرقة السابعة من الحدود السورية إلى كركوك السلطات المصرية تُعيد عشرات المهاجرين المحتجزين من الكرد العراقيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 10:28 ص

سائرون: أغلب الكتل السياسية ليست جادة بحل البرلمان قبل موعد إجراء الانتخابات

غايب العميري
أكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، ان هناك مشاكل عدة قد تعيق اجراء الانتخابات بموعدها المحدد.
وقال العميري: ان ابرز المشاكل التي قد تعيق اجراء الانتخابات بموعدها، عدم اكمال قانون المحكمة الاتحادية العليا وحل مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات، لافتا الى ان حل البرلمان يحتاج الى توافق سياسي وبدونه سوف لن تمضي الكتل بحل البرلمان.
واضاف: ان اغلب الكتل السياسية ليست لديها الجدية في حل مجلس النواب لان ليس من مصلحتها اجراء انتخابات مبكرة او انها ترى قانون الانتخابات الجديد لن يخدمها من ناحية الفوز والحصول على مقاعد كثيرة والبعض الآخر يحاول قدر الإمكان ان يستفيد من الوقت من أجل إعادة ترتيب أوراقه للدخول في الانتخابات القادمة.
واشار الى ان هناك عوامل اخرى متعلقة بالحكومة لتهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات في السادس من حزيران المقبل منها حصر السلاح المنفلت والقضاء على الفساد ومنع استخدام المال السياسي، بالاضافة الى العوامل الاخرى المتعلقة بالامور الفنية واللوجستية.

من جانبه اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ان الحكومة تعمل جاهدة على توفير الضمانات الفعلية لتحقيق الشفافية العالية في الانتخابات المقبلة.،
وقال الهنداوي ان الحكومة تعمل جاهدة على توفير كل الضمانات الفعلية لتحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة والتي يجب ان تتضافر فيها كل الجهود الوطنية سواء الحكومة او مفوضية الانتخابات او القضاء وغيرها.
واضاف: ان الحكومة قدمت كل وسائل الدعم لعمل المفوضية من اجل المضي قدما باجراء الانتخابات بموعدها، عاداً مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح على قانون الانتخابات الجديد خطوة إيجابية حاسمة باتجاه إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد
واشار الى ان هناك دعما دوليا لاجراء الانتخابات في العراق بصورة شفافة ونزيهة سواء من قبل الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي وغيرها، مؤكدا ان المفوضية تتكون من مجموعة قضاة لديهم الخبرة والكفاءة والنزاهة.
ورجح بان تكون الانتخابات المقبلة اكثر شفافية، مشددا على ضرورة إسراع مجلس النواب بالانتهاء من تعديل قانون المحكمة الاتحادية والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالانتخابات.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 10:28 ص
إقرأ ايضا
d7a730c9-0c82-43d6-a58b-c084782951f4

المتحدث باسم الحلبوسي: الرواتب ستصرف خلال 48 ساعة 12 تشرين الثاني 2020 12:50 م

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية

حقوق الإنسان: جهات مسلحة تمنع عودة النازحين 12 تشرين الثاني 2020 10:37 ص

وزير النقل الشبلي

وزير النقل: تفاهمنا مع «دايو» الكوريَّة وسننجز ميناء الفاو 12 تشرين الثاني 2020 10:35 ص

علي التميمي

خبير قانوني : أية اتفاقية لاتترتب عليها التزامات مالية لاتحتاج لمصادقة البرلمان 12 تشرين الثاني 2020 10:33 ص

وزير التعليم

البرلمان يقرر استضافة وزير التعليم لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا 12 تشرين الثاني 2020 10:31 ص

أحمد حمة رشيد

المالية النيابية: الحكومة تتعمد تأخير صرف الرواتب 12 تشرين الثاني 2020 10:25 ص

الكاظمي

نائب: حكومة الكاظمي لم تدفع الأموال الخاصة باجراء الانتخابات لغاية الآن 12 تشرين الثاني 2020 10:23 ص

لجنة الامن النيابية

الأمن النيابية: إكمال قانون جرائم المعلوماتية وإدراجه بجلسات الأسبوع المقبل 12 تشرين الثاني 2020 10:15 ص

التعليقات