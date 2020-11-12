سائرون: أغلب الكتل السياسية ليست جادة بحل البرلمان قبل موعد إجراء الانتخابات

أكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، ان هناك مشاكل عدة قد تعيق اجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

وقال العميري: ان ابرز المشاكل التي قد تعيق اجراء الانتخابات بموعدها، عدم اكمال قانون المحكمة الاتحادية العليا وحل مجلس النواب قبل اجراء الانتخابات، لافتا الى ان حل البرلمان يحتاج الى توافق سياسي وبدونه سوف لن تمضي الكتل بحل البرلمان.

واضاف: ان اغلب الكتل السياسية ليست لديها الجدية في حل مجلس النواب لان ليس من مصلحتها اجراء انتخابات مبكرة او انها ترى قانون الانتخابات الجديد لن يخدمها من ناحية الفوز والحصول على مقاعد كثيرة والبعض الآخر يحاول قدر الإمكان ان يستفيد من الوقت من أجل إعادة ترتيب أوراقه للدخول في الانتخابات القادمة.

واشار الى ان هناك عوامل اخرى متعلقة بالحكومة لتهيئة الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات في السادس من حزيران المقبل منها حصر السلاح المنفلت والقضاء على الفساد ومنع استخدام المال السياسي، بالاضافة الى العوامل الاخرى المتعلقة بالامور الفنية واللوجستية.



من جانبه اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، ان الحكومة تعمل جاهدة على توفير الضمانات الفعلية لتحقيق الشفافية العالية في الانتخابات المقبلة.،

وقال الهنداوي ان الحكومة تعمل جاهدة على توفير كل الضمانات الفعلية لتحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة والتي يجب ان تتضافر فيها كل الجهود الوطنية سواء الحكومة او مفوضية الانتخابات او القضاء وغيرها.

واضاف: ان الحكومة قدمت كل وسائل الدعم لعمل المفوضية من اجل المضي قدما باجراء الانتخابات بموعدها، عاداً مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح على قانون الانتخابات الجديد خطوة إيجابية حاسمة باتجاه إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد

واشار الى ان هناك دعما دوليا لاجراء الانتخابات في العراق بصورة شفافة ونزيهة سواء من قبل الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي وغيرها، مؤكدا ان المفوضية تتكون من مجموعة قضاة لديهم الخبرة والكفاءة والنزاهة.

ورجح بان تكون الانتخابات المقبلة اكثر شفافية، مشددا على ضرورة إسراع مجلس النواب بالانتهاء من تعديل قانون المحكمة الاتحادية والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالانتخابات.