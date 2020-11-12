نائب: حكومة الكاظمي لم تدفع الأموال الخاصة باجراء الانتخابات لغاية الآن

أكد النائب محمد كريم، ، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تدفع الاموال الخاصة بتهيئة واجراء الانتخابات المقبلة حتى الان.

وقال كريم ، ان “حكومة الكاظمي لم تدفع اي اموال لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة حتى الان، اذ ان اجراء الانتخابات بحاجة الى توفير جميع المستلزمات”، لافتا الى ان “مجلس النواب ناقش مع مفوضية الانتخابات جميع الامور الوجستية لاجراء انتخابات حرة نزيهة.

واضاف ان “مجلس النواب داعم لاجراء انتخابات تحقق متطلبات المواطنين”، مبينا ان “الوضع المالي غير مستقر ويجب وضع الية لتخصيص اموال كافية لاجراء الانتخابات.

