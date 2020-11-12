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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 10:15 ص

الأمن النيابية: إكمال قانون جرائم المعلوماتية وإدراجه بجلسات الأسبوع المقبل

لجنة الامن النيابية
أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، انهاء كافة التعديلات على قانون جرائم المعلوماتية ورفعه الى مجلس النواب لإدراجه بجدول اعمال جلسات الاسبوع المقبل، مبينا ان القانون تضمن تشكيل محكمة خاصة بجرائم المعلوماتية.
وقال عضو لجنة الامن بدر الصائغ ان “لجان الخدمات والثقافة والقانونية وضعت لمساتها على قانون جرائم المعلوماتية وارسلته الى لجنة الامن والدفاع لوضع التعديلات الاخيرة عليه بالتشاور مع الجهات القضائية وغيرها.
واضاف ان “الغرض من تشريع القانون القضاء على مئات حالات الابتزاز الالكتروني التي تسجل يوميا”، مشيرا الى ان “القانون سيحد من تلك الحالات من خلال العقوبات التي وضعت على المبتز من دون اي مساس بالحريات العامة.
واوضح الصائغ ان “اللجنة اكملت التعديلات اللازمة على القانون ورفعته  الى هيئة رئاسة البرلمان”، لافتا الى ان “القانون تضمن تشكيل محكمة خاصة بجرائم المعلوماتية ولا تحاكم قضية الابتزاز ضمن المحاكم الاخرى.
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