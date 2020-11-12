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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 10:13 ص

نائب مستقل: الانتخابات لن تجرى في موعدها المحدد لهذه الأسباب

باسم خشان
 اكد  النائب المستقل باسم خشان  ان هناك جملة اسباب ستحول دون اجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد لها، لافتا الى ان الكثير من المشاكل المالية اضافة للقانونية ستقف حجر عثرة امام اجراء الانتخابات
وقال خشان ، ان “الاسباب المالية ونقص السيولة وعدم تأمين المبالغ ستكون ذريعة جاهزة لعدم اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد.
واضاف ان “هناك الكثير من المشاكل القانونية القائمة التي لم تحسم داخل البرلمان بسبب الجهل الموجود داخل المجلس، حيث ان اجراء الانتخابات يتطلب حسم هذه المشاكل.
 واوضح  ان “حسم ملف الانتخابات يحتاج الى توفير المبالغ وعمل مفوضية الانتخابات والتحضيرات الواجب القيام بها والتي تحتاج الى وقت، اضافة المحكمة الاتحادية التي تحتاج الى حسم ملفها من اجل اجراء عملية الاقتراع”. 
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