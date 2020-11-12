اللجنة المالية: قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان تضمن تسعة بنود



أكدت اللجنة المالية النيابية، ان قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان فجر اليوم تضمن تسعة بنود



وذكرت اللجنة في تصريح صحفي " ان القانون تضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والمعالجات للمحاضرين والاطباء وذوي المهن الصحية والاجراء اليوميين والعقود و400 مليار دينار لتنفيذ ميناء الفاو الكبير ومستحقات الفلاحين ومخصصات الادوية والبطاقة التموينية ومكافحة وباء كورونا وتخصيصات للمحافظات كافة مع اعادة تخصيص المبالغ للمحافظات التي لم يتم صرفها ورواتب ذوي الاعاقة والمعينين وتسديد الديون المتعلقة على شركات الهاتف النقال وشركات الإنترنت واتمتة الاجراءات الجمركية والغاء الاعفاءات و الاستثناءات للدول والمؤسسات.

