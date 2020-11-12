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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 09:26 ص

النفط يواصل الصعود مع توقعات أوبك بتمديد خفض الإنتاج

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مما رفع مكاسب الأسبوع إلى أكثر من 12٪ مع تنامي الآمال في أن المنتجين الرئيسيين في العالم سيتوقفون عن زيادة مزمعة للإمدادات مع تراجع الطلب المتزايد على الوقود بسبب حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19.
وقال وزير الطاقة الجزائري يوم الأربعاء إن أوبك + - التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وموردين آخرين من بينهم روسيا - قد تمدد تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا حتى 2021 ، أو تعمقها أكثر إذا لزم الأمر.
وقال محللون إن التوقعات الضعيفة زادت الضغط على أوبك + لتأجيل زيادة المعروض بمقدار مليوني برميل يوميا المقرر إجراؤها في يناير كانون الثاني .
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 41.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 43.90 دولارا للبرميل.
وقد ارتفع كلا برنت وخام غرب تكساس الوسيط هذا الاسبوع، مدعومة بامال أن الوباء العالمي كورونا  يمكن السيطرة عليه بعد أن أظهرت بيانات أولية على لقاح تجريبي COVID-19 التي يجري تطويرها من قبل شركة فايزر PFE.بانه 90٪ فعال.
في غضون ذلك ، يتعرض الطلب على الوقود لضغوط من تزايد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. ونتيجة لذلك ، قالت أوبك إن الطلب سيرتد ببطء أكثر في 2021 مما كان يعتقد في السابق.
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