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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 09:23 ص

داعش الإرهابي يستهدف بلدة شمال الموصل بقذائف الهاون

هاون
افاد مصدر أمني وشهود عيان يوم الخميس بإستهداف بلدة تقع الى الشمال من مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى بقذائف مدفع الهاون.
وقال المصدر والشهود  ان ناحية "وانة" التابعة لقضاء تلكيف تعرضت في تمام الساعة الـ11 والنصف من مساء أمس الأربعاء الى قصف بثلاث قذائف هاون دون خسائر.
واضافوا ان القصف تم من منطقة جبلية على مقربة من ناحية "وانة" تتواجد فيها خلايا لتنظيم داعش.
واستعادت القوات العراقية، في (18 يناير) من عام 2017، قضاء تلكيف، شمال الموصل من قبضة تنظيم داعش التي اجتاحها بعد ان سيطر على مناطق تُقدر بثلثي مساحة العراق أواسط عام 2014.
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