بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 12 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
البورصة العراقية تغلق على تراجع بايرن ميونخ الألماني يرغب في التمديد المبكر لتعاقده مع اللاعب ليون جوريتسكا ناسا تقترح تفجير كوكب أبو فيس قبل أن يدمر الأرض نائب: حكومة الكاظمي لم تدفع أي أموال لإجراء الانتخابات النيابية العبيدي: الكاظمي يأمر بانسحاب الفرقة السابعة من الحدود السورية إلى كركوك السلطات المصرية تُعيد عشرات المهاجرين المحتجزين من الكرد العراقيين العراقيون لا ينسون.. يذكرون لـ بايدن خطيئتين كبريين بحقهم خطة عراقية لتنويع مصادر السلاح.. الدفاع: العراق مهتم بشراء طائرات الرافال الفرنسية وزيرة الهجرة تكشف عن قرب إغلاق أربعة مخيمات في ديالى والموصل والأنبار وكركوك نائب: حكومة الكاظمي تستخدم ملف الأزمة المالية والاقتصادية والزراعية كورقة ضغط سياسية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 12 تشرين الثاني 2020 09:14 ص

إصابة لاعبين من المنتخب الوطني لكرة القدم بكورونا

المنتخب
افاد مصدر رياضي اليوم الخميس بإصابة لاعبين اثنين من المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم بفيروس كورونا.
وقال المصدر ، ان الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعبان "محمد رضا"، و"احمد إبراهيم" ظهرت النتائج بأنها موجبة أي انهما حاملان لفيروس "كوفيد 19".
واضاف المصدر انه بإنتظار الفحوصات لأعضاء الوفد صباح اليوم والتي من خلالها سيتقرر مصير المباراة مع المنتخب الأردني.
وخاضَ المنتخب الوطني العراق لكرة القدم أولى وحداته التدريبية، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في دبي، وذلك تحضيراً لمواجهتي الأردن وأوزبكستان ودياً في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الجاري، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف مطلع العام المقبل.
وكانتْ بعثة المنتخب قد وصلت يوم الاثنين إلى دبي بطائرة خاصة عبر الخطوط الجوية العراقية، واتخذت من فندق إنتر كونتيننتال مقراً لها.
وشهدتْ الحصة التدريبية الأولى مشاركة جميع اللاعبين المدعوين بقائمة المدرب السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، بمن فيهم اللاعبان بشار رسن، محترف برسبوليس الإيراني، وهمام طارق، محترف الإسماعيلي المصري، اللذان وصلا إلى مقر بعثة المنتخب صباح اليوم، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.
وغاب عن الوحدة التدريبية الأولى اللاعب علي عدنان، محترف فانكوفر وايتكابس الكندي، بعد وصوله في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دبي.
وتضمُ قائمة المنتخب لمباراتي الأردن وأوزبكستان الوديتين كل من، جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، فضلا عن اللاعبين: علاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وميثم جبار وحسن رائد وعلي عدنان وأمجد عطوان ومحمد مزهر ومحمد قاسم وبشار رسن وإبراهيم بايش وهمام طارق ومحمد رضا ومازن فياض وأيمن حسين ومهند علي.
وسيغيبُ أربعة لاعبين عن قائمة المنتخب لخوض المباراتين الوديتين هم كلٌ من: ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل بسبب الإصابة، فيما سيغيبُ اللاعبان، حسين علي وعلاء عبد الزهرة، لإصابتهما بفيروس كورونا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ليون جوريتسكا

بايرن ميونخ الألماني يرغب في التمديد المبكر لتعاقده مع اللاعب ليون جوريتسكا 11 تشرين الثاني 2020 04:13 م

ناسا

ناسا تقترح تفجير كوكب أبو فيس قبل أن يدمر الأرض 11 تشرين الثاني 2020 04:07 م

القرنبيط

7 فوائد سحرية للقرنبيط 11 تشرين الثاني 2020 12:38 م

عبلة كامل

حقيقة إصابة الفنانة المصرية عبلة كامل بمرض السرطان 10 تشرين الثاني 2020 03:31 م

ضرغام إسماعيل

بعد غياب سولاقا وعبد الزهرة وعلي.. ضرغام يغيب عن العراق في مباراتي الأردن وأوزبكستان 10 تشرين الثاني 2020 03:24 م

الشرطة العراقي

الشبول بات قريبا من تولي مهمة المدير الفني للشرطة العراقي 08 تشرين الثاني 2020 09:36 ص

منتخب العراق

الكشف عن أول تجمع لمنتخب العراق الكروي بملعب الشعب قبل السفر للإمارات 06 تشرين الثاني 2020 01:40 م

1604649487572

اليوم.. ختام مباريات الأسبوع الثالث من دوري الكرة الممتاز 06 تشرين الثاني 2020 01:33 م

التعليقات