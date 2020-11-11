تقرير خطير عن البنك الدولي: كورونا وانخفاض أسعار النفط يدفعان 5 ملايين عراقي إلى هاوية الفقر

البنك الدولي: الناتج المحلي الإجمالي للعراق انكمش بنسبة 9.5 بالمائة خلال عام 2020 وهذه كارثة



وسط افتقاد استراتيجية وطنية عراقية، لمواجهة انخفاض أسعار النفط ووضع خطة قصيرة الأجل وطويلة الأجل لمواجهة هذه التداعيات.

حذر تقرير جديد للبنك الدولي، من مغبة تأثير الأوضاع الراهنة على ملايين العراقيين وهو ما سيدفعهم للفقر والضياع.

وحذر تقرير صادر عن البنك الدولي، أن الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا (كوفيد - 19) وانخفاض أسعار النفط تسببت في بروز تحديات اقتصادية جسيمة للعراق ودفعت الملايين من العراقيين نحو هاوية الفقر.

وأوضح تقرير تحت عنوان : "حماية الفئات الهشة في العراق في زمن الجائحة: دعوة الى حزمة محفزات مالية عاجلة واصلاحات اقتصادية"، أنه حتى في ظل سيناريو الأثر المخفف، قد يواجه ما يصل الى 5.5 مليون عراقي الفقر نتيجة لهذه الصدمة المزدوجة.

وذكر، أنه يمكن للتقليص المحتمل لفاتورة الأجور العامة والرواتب أن تدفع ما بين 0.4 الى 1.7 مليون مواطن عراقي أخر إلى الفقر ما لم يتم تنفيذ إجراءات التقليص على نحو تدريجي وفعال.



توقع تقرير المرصد الاقتصادي للعراق، التابع لمجموعة البنك الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق سوف ينكمش بنسبة 9.5 بالمائة خلال عام 2020.

وبينما انخفضت أسعار النفط الى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، انكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 بالمائة خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 9.2 بالمائة بعد أن ألقت إجراءات الإغلاق العام والاحتواء الخاصة بجائحة كورونا بظلالها على قطاع الخدمات.

وفقاً للتقرير، تراجعت إيرادات الحكومة العراقية بنسبة 47 بالمائة في الشهور الثمانية الأولى من عام 2020 بينما بقيت النفقات مرتفعة نتيجة لفاتورة الأجور العامة والرواتب التقاعدية.

وتولّد مثل هذه الالتزامات الصارمة في الموازنة ضغوطاً على احتياجات التمويل الحكومية التي يتوقع أن تصل الى نسبة ضخمة تبلغ 25.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2020. لقد تركت الأزمات الأمنية والاقتصادية المتعددة في السنوات الأخيرة تأثيرات مناطقية وفئوية متفاوتة في العراق، ولكن أفاق المستقبل الاقتصادي للبلد تتوقف على احتمالات تحسن أسواق النفط وقدرة قطاع الرعاية الصحية على التكيف مع الجائحة.

ولفت التقرير، إلى إطلاق الحكومة العراقية في أكتوبر/ تشرين الأول ورقة بيضاء شاملة للسياسات والإصلاحات تطرح مخططاً أولياً للإصلاحات على مدى السنوات ما بين الثلاث إلى الخمس القادمة بحيث إذا ما تم تنفيذها ستشكل نقطة انعطاف في الاقتصاد العراقي.

وتهدف الورقة البيضاء إلى إعادة التوازن للاقتصاد ووضعه على مساره الصحيح من خلال تمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات الضرورية لخلق اقتصاد ديناميكي متنوع.

وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "إذا ماتم تنفيذ الاصلاحات التي نصت عليها الورقة البيضاء للحكومة فسوف تعزّز خلق الوظائف، وخصوصاً في القطاع الخاص، والنمو الاقتصادي، وهما شرطان أساسيان لتحسين سبل العيش للعراقيين". وألمح، إلى أنه هناك مكاسب اقتصادية كبيرة يمكن بلوغها من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها.

ولفت البنك الدولي، أن مثل هذه الإصلاحات يمكن أن تضيف ما يصل إلى 58.4 بالمائة إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق.

وبشكل عام، يعتمد النجاح النهائي لمبادرة الإصلاح هذه على توافر الإرادة السياسية وحشد الدعم العام للمضي بالعراق نحو الخروج من واقع الهشاشة الذي ظل يعاني منه لفترة طويلة.

وتستدعي سياسة الاستجابة العمل على دعم الرعاية الصحية وسبل العيش على المدى القصير، بما في ذلك استخدام أدوات مثل التحويلات النقدية، أو الأشغال العامة، أو برامج أسواق العمل النشطة، ولكن يتعين عليها أيضاً معالجة القضايا الهيكلية من خلال برنامج إصلاحات أعمق.

وقال خبراء اقتصاد، إنه يجب أخذ تقرير البنك الدولي بجدية تامة فالأوضاع في العراق تتجه للأسوأ وحكومة الكاظمي يدها في المياه الباردة كما يقولون ولا تحس بشىء.

ا.ي