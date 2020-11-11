الخبز ومعيشة الإيرانيين أم القنبلة.. وكالة الطاقة الذرية تفضح ملالي طهران: أقاموا أجهزة طرد متطورة تحت الأرض

50 مليون إيراني تحت الفقر وخامنئي لا يزال ينفق المليارات على أكذوبة الوهم النووي



لا يزال السؤال الرئيسي يطرح على مرشد إيران الإرهابي، خامنئي.

هل يحتاج الإيرانيون، المليارات لتحسين مستوى معيشتهم وتحسين دخولهم وتأمين توفير لقمة العيش لنحو 50 مليون إيراني من جملة 80 مليون نسمة، يقعون تحت خط الفقر المدقع أم يحتاجون لقنبلة نووية لن تصل اليها إيران أبدا؟

ووفق خبراء، فإن النهب والسرقة والعمولات التي أخذت تحت مزاعم البرنامج النووي الإيراني كثيرة للغاية وتصل إلى عشرات المليارات من الدولارات..

المقزز، إنه برغم الأزمة الاقتصادية الخانقة ونفاد الدولارات فإن خامنئي إيران، الارهابي يرصد المليارات لمواصلة بناء الوهم النووي.



وكان قد كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران ركبت أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في "محطة نطنز" لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض والتي ينص اتفاقها مع القوى الكبرى على عدم إمكان استخدامها إلا في الجيل الأول من أجهزة آي.آر-1.

وأبلغت طهران، الوكالة في وقت سابق، أنها ستنقل ثلاث مجموعات من أجهزة تخصيب اليورانيوم من محطة تجريبية فوق الأرض في موقع نطنز النووي إلى محطة تحت الأرض، بعد أن احترقت ورشة أجهزة طرد مركزي فوق الأرض في عمل تخريبي فيما يبدو.

وذكر تقرير سري للوكالة التابعة للأمم المتحدة حصلت عليه رويترز، أن إيران قامت بتركيب وتوصيل سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2إم لكنها لم تغذ السلسلة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الأولية لأجهزة الطرد المركزي.

وأوضح التقرير أن "تفسيرات إيران بشأن الموقع غير المصرح به ليست مقنعة". وتواصل طهران مراكمة اليورونيوم المخصب عقب الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي الموقع في 2015 في فيينا.

وكشفت الوكالة في التقرير نفسه، أن مخزون طهران من اليورانيوم بات يتجاوز بـ12 مرة الحد المسموح به.

ومؤخرا، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 18 بنكا إيرانيا، ووزير النفط الإيراني وكيانات آخرى، لتضييق الخناق على النظام الحاكم في طهران. وفي العام 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط. وأعاد الرئيس ترامب فرض كل العقوبات الأمريكية التي رفعت في العام 2015 مع تشديدها.

الحاصل أن طهران الملالي، وبسبب الفشل في مسايرة العصر فإن قررت أن تضحك على الشعب الإيراني بأكذوبة القنبلة النووية وهى تعلم تماما أنها لن تصل إليها وكان هذا تعهدا صريحا للرئيس ترامب ولدولة إسرائيل.

ا.ي