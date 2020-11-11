الزيارة الثانية خلال شهرين.. لماذا؟ الإرهابي فالح الفياض يزور دمشق ويلتقي سفاح البعث بشار الأسد

خبراء: روايات كثيرة وراء زيارات الفياض لكن أقربها للصحة: تثبيت أقدام الحشد الإرهابي على الحدود العراقية – السورية ومتابعة الهلال الشيعي



في زيارة هى الثانية له خلال شهرين، وصل الإرهابي فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي الإرهابي، إلى العاصمة السورية دمشق للقاء سفاح البعث بشار الأسد.

ووفق بيان عام، فإن الجانبين سيناقشان الملف الأمني والتطورات على الساحة السياسية والأمنية، ويعد الفياض مسؤول الملف العراقي – السوري، وعمل مبعوثا لحيدر العبادي ومصطفى الكاظمي في زيارة من قبل.

ويرى خبراء، أن الحميمية وراء استقبال الأسد فالح الفياض خلال هذه المدة الوجيزة تعود إلى إمساك الفياض بملفات عدة:

فالإرهابي فالح الفياض، هو رئيس هيئة الحشد الشعبي الإرهابي سياسيا وهو المنصب الأعلى، بعد اغتيال الإرهابي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية بدايات عام 2020.

فالفياض يتكلم باسم الحشد الشعبي الإيراني الأصل والمنشأ والتوجه.

الملف الثاني، أن الإرهابي الفياض هو حلقة الوصل بين عصابات عراقية وإيرانية و"الشبيحة" السوريين.



وأكد خبراء، أن زيارات الفياض المتعددة لسوريا لا تمس من قريب أو بعيد متطلبات حساسة عند الأسد يستفيد منها الشعب العراقي، لأنه ليس عنده شىء باختصار وهو نظام "مدمر اقتصاديا" وليس لديه أي شىء.



لكن الموجود فعلا، متابعة وضع عصابات الحشد الإرهابي على الحدود العراقية – السورية، ومتابعة ما يسمى بالهلال الشيعي الذي يمتد من ايران إلى سوريا عبر العراق وهما معا "الفياض والأسد" يعملان لخدمة إيران أو بالأحرى خدام إيران.

وكذب خبراء تحدث معهم موقع "بغداد بوست"، أن يكون الارهابي الفياض يحمل اي ملفات سياسية تهم الدولة العراقية. هو خادم وحامل فقط لأجندات ايران وسفاح البعث لا يمكنه رفض أي مطلب إيراني لان "طهران الملالي" صاحبة بقائه في منصبه حتى اللحظة بعد مجازر ومذابح خان شيخون والغوطة وحلب وغيرهم.

أ.ي