اختراق سعودي قوي للمعسكر الإيراني في العراق.. تفاهمات واتفاقيات لصالح العراقيين والخروج من العزلة

اتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات ووضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر الحدودي

مراقبون: الكرة الآن في ملعب حكومة االكاظمي وعليها أن تثبت أنها قادرة على حماية الاتفاقيات وضمان ألا تعطلها إيران وعصاباتها



تحاول السعودية تسجيل اختراق في العراق، بعد سنوات من الهيمنة الإيرانية على مفاصل الدولة، من خلال حضورها الاقتصادي من بوابة العلاقات الثنائية والاتفاقات لكنها ستجد النفوذ الإيراني ينتظرها في كل مفصل بعد اختطاف الدولة العراقية من قبل إرهابيي إيران.

هكذا رصد تقرير جديد حالة الاختراق السعودي للقبو الإيراني في العراق، بتفاهمات واتفاقيات اقتصادية وأمنية وفي مجال الطاقة لمساعدة العراق وتثوير المقدرات الوطنية العراقية، والخروج من مربع العزلة الإيرانية المفروض على بغداد منذ نحو 17 سنة.



وكان قد انتقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قوى داخلية موالية لإيران من دون تسميتها تهاجم تقارب العراق مع أي دولة وخاصة السعودية ومصر، اللتين عقد العراق معهما اتفاقات تعاون مؤخرا، معتبرا ذلك خلطا للأوراق وتعطيلا لأي تفاهم يصب في مصلحة العراق.

وقال الكاظمي، هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة ترافقها شائعات تهدف إلى خلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد" حيث وقع العراق اتفاقات مؤخرا مع السعودية ومصر. وأوضح الكاظمي – وفق تقرير لجريدة العرب" أن العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار، لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص للعمل والإعمار.

في نفس السياق، كانت قوى ومليشيات عراقية موالية لإيران الإرهابية قد شنت خلال الأيام الأخيرة هجوما عنيفا على التفاهمات الاقتصادية والسياسية مع السعودية ومصر محذرة الحكومة من السماح للرياض بالاستثمار في مساحات واسعة داخل البلاد لأسباب قالت إنها تتعلق بالأمن والسيادة والاقتصاد على حد مزاعمها!!



ودعا ائتلاف دولة القانون بزعامة المجرم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ومليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي ونواب موالون لإيران الجهات الرسمية إلى إيقاف مشروع منح السعودية أراضيَ للاستثمار في بادية العراق في محافظات كربلاء والنجف المثنى، زاعمين أن ذلك "استعمار وليس استثمارا" بحسب مزاعمهم واكاذيبهم.

وعقدت قمة سعودية عراقية، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة جمعت بين ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الكاظمي، تم خلالها الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات مع المملكة في قطاعات مختلفة منها الأمن والاقتصاد.

وشدد العراق والسعودية على أهمية تعزيز العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين في المجالات كافة والمضي بها قدماً لتتناسب مع طموحات ورؤى قيادتي البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة.



واكد بيان مشترك للقاء الكاظمي وولي العهد السعودي في اجتماع مرئي عقد عن بُعد بينها على "عزم البلدين تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة واستعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق العراقي السعودي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وجدد الطرفان التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة ولاسيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والبناء على ما سبق وأن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية.

كما اكد الجانبان العراقي والسعودي، على أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و(أوبك بلس) والالتزام الكامل بكافة القرارات التي تم الاتفاق عليها، وبما يضمن التوصل إلى أسعار نفط عادلة ومناسبة للمصدرين والمستهلكين على حد سواء في سوق النفط العالمية".

وجدد العراق الدعوة للشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة في العراق وفي مختلف المجالات واستمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديدا وجودياً لدول المنطقة والعالم، واستمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف وتأمين الحدود بين البلدين الشقيقين".

في نفس السياق، وخلال اتصال مرئي، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره العراقي فؤاد حسين، ضمن اجتماعات مجلس التنسيق المشترك بين البلدين للجنة السياسية والأمنية والعسكرية.

وأسفر الاجتماع عن تأكيد استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، من خلال فتح ملحقية عسكرية في كلا البلدين للتدريب وإقامة تدريبات عسكرية مشتركة لتطوير القدرات وتبادل الخبرات، وكذلك تعزيز التعاون الأمني والاستخباري، فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.

واتفق الطرفان على وضع خطة لتسريع فتح منفذ عرعر الحدودي، وتقديم الدعم لافتتاح المُلحقية التجارية للسعودية في بغداد، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين.

ومعبر "عرعر" الحدودي هو المنفذ الوحيد الذي يربط البلدين، وخصص طوال السنوات الماضية لنقل الحجاج العراقيين فقط، ولم يسمح بتنقل المسافرين العاديين والبضائع عبره.

ما تم بين العراق والسعودية، هو رهان سعودي جديد على حكومة الكاظمي بأن تكون قادرة على حماية تفاهماتها واتفاقياتها وتعزيز التقارب العربي- العراقي.

وشدد خبراء، أن القضية ستكون في ملعب الحكومة العراقية، ومدى قدرتها على التصدي لنفوذ إيران وعملائها وميليشياتها الفترة القادمة والتي ستعمل على تعطيل الاتفاقيات أو التأثير عليها.

أ.ي