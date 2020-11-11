بايرن ميونخ الألماني يرغب في التمديد المبكر لتعاقده مع اللاعب ليون جوريتسكا

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يرغب في التمديد المبكر لتعاقده مع اللاعب ليون جوريتسكا.



وأشارت مجلة "شبورت بيلد" إلى أنه ينتظر أن يجري بايرن ميونخ محادثات حول عقده مع جوريتسكا في وقت لاحق من العام الجاري.



وبدأ جوريتسكا مشواره مع بايرن ميونخ عام 2018 ويستمر عقده الحالي مع النادي البافاري حتى عام 2022 .



ويشكل جوريتسكا في الوقت الحالية واحدا من أبرز العناصر المؤثرة في الفريق المتوج خلال الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.