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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 04:00 م

نائب: حكومة الكاظمي لم تدفع أي أموال لإجراء الانتخابات النيابية

الكاظمي فوك

قال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، إن حكومة الكاظمي لم تدفع أي أموال لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة حتى الآن، إذ أن إجراء الانتخابات بحاجة إلى توفير جميع المستلزمات.

وأشار إلى أن مجلس النواب ناقش مع مفوضية الانتخابات جميع الامور اللوجستية لاجراء انتخابات حرة نزيهة.

وأضاف أن مجلس النواب داعم لإجراء انتخابات تحقق متطلبات المواطنين، مبينا أن الوضع المالي غير مستقر ويجب وضع الية لتخصيص اموال كافية لإجراء الانتخابات.

واتهمت لجنة المالية النيابية، السبت الماضي، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في حل ازمة تأخير الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

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