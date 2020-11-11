العبيدي: الكاظمي يأمر بانسحاب الفرقة السابعة من الحدود السورية إلى كركوك

قال القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري العبيدي، إن قوات الفرقة السابعة للجيش انسحبت من مناطق تواجدها في تل جفوف والباغوث ومناطق اخرى باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار إلى محافظة كركوك بأمر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وأضاف أن أوامر الانسحاب جاءت من الجهات العليا ولا شأن لها بالقادة الامنيين المشرفين على القطعات العسكرية المتمركز في مناطق مختلفة من قضاء غربي الانبار ،مبينا ان” انسحاب هذه القوات واستبدالها يعود لمتطلبات المرحلة الحالية لزيادة التحصينات الامنية في عموم محافظات العراق للحيلولة دون وقوع اي خرق امني.

وأوضح العبيدي، أن الفرقة السابعة لها الدور الكبير في معارك التحرير لتحل محلها قوات من الشرطة الاتحادية التي وصلت الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار تمهيدا لانتشارها في المناطق المذكورة.