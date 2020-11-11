السلطات المصرية تُعيد عشرات المهاجرين المحتجزين من الكرد العراقيين

أعلنت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين العراقيين، اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية ستعيد في الوقت القريب مهاجرين غير شرعيين من أهالي إقليم كردستان إلى ديارهم.



وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن مجموعة من المهاجرين الكرد من الإقليم حاولوا قصد السواحل الإيطالية عبر المياه الإقليمية التركية إلا أنهم وقعوا بقبضة خفر السواحل المصري ليتم احتجازهم ولعدة اسابيع في ذلك البلد.



وأوضح البيان أن المؤسسة سارعت وعلى الفور في متابعة هذا الملف، وتمكنت على اثره من استحصال موافقات الافراج عن المهاجرين كافة من السلطات المصرية، مشيرا الى انه في وقت قريب جدا سيعود المهاجرون الى أرض الوطن.



وكانت المؤسسة قد أفادت بأن خفر السواحل المصري انقذ العشرات من المهاجرين غير الشرعيين غالبيتهم من أهالي إقليم كردستان بعد عطل أصاب القارب الذي كان يقلهم.



