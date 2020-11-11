خطة عراقية لتنويع مصادر السلاح.. الدفاع: العراق مهتم بشراء طائرات الرافال الفرنسية

كشف وزير الدفاع جمعة عناد، عن أن هناك رغبة عراقية في التعاقد مع فرنسا لشراء مقاتلات من طراز "رافال"، حيث أجرى زيارة رسمية إلى فرنسا، والتقى نظيرته فلورنس بارلي في باريس.

وأضاف الوزير، أن "الهدف الوحيد من زيارتي فرنسا هو لتعزيز قدرات الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والمعدات" موضحا أن "هناك رغبة بالتعاقد لشراء طائرات رافال الجيل الرابع بلس من فرنسا".

وتابع "سيتم عرض قرار التعاقد بشأن شراء الطائرات على مجلس الوزراء"، دون تحديد موعد.

وفي 27 آب الماضي، أجرت بارلي زيارة رسمية إلى العراق، حيث اتفقت مع عناد، على التعاون في المجال العسكري.

وفرنسا عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بالعراق وسوريا الذي أسس عام 2014.

ويمتلك العراق 20 طائرة من طراز T6متعددة الأغراض العسكرية، إضافة إلى 36 مقاتلة اف 16، وطائرات سوخوي الهجومية الروسية، وتي 50 الكورية الجنوبية، إلى جانب طيران الجيش الذي يمتلك مروحيات هجومية روسية وأميركية المنشأ، وفق بيانات رسمية سابقة.

ويعتمد العراق على سياسة تنويع مصادر السلاح حيث كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي محمد رضا السنة الماضية عن توجّه حكومي لتنويع مصادر تسليح الجيش من عدة دول.

وكان السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، نفى في شباط 2018 تقارير عن إجراء بلاده مفاوضات مع موسكو بشأن اقتناء منظومة "إس-400" الروسية.

ولم يستبعد السفير حينها، إمكانية اجراء مفاوضات في المستقبل مع الجانب الروسي لاقتناء المنظومة حيث مثل العراق طيلة عقود من تاريخه سوقا للسلاح الروسي.

من جانبها، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، عن رغبة العراق في الحصول على سفن حربية، بالإضافة إلى طائرات رافال الفرنسية.



وقال رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، في تصريح صحفي، إن هناك توجها بالتعاقد مع فرنسا لتسليح الجيش، باعتبارها جزءا من التحالف الدولي الذي قاتل عصابات داعش الإرهابية، وكان لها كتائب مدفعية شاركت في الحرب ضد الإرهاب، مشيدا بالصناعة الفرنسية في مجال صناعة طائرات رافال والسفن الحربية.

وأكد آل حيدر أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، لا تمانع بتوجه الحكومة إلى فرنسا لشراء الأسلحة، خصوصا وأن أسلحتها ذات كفاءة مشهودة.

وكانت دول عربية من بينها مصر والإمارات عقدت سابقا صفقات مع الجانب الفرنسي لشراء طائرات الرافال.







