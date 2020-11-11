المحمداوي: ما مصير تخصيص مليار دولار لـ’الخدمات والسلع’ في الرئاسات ؟

انتقد عضو اللجنة الطاقة جمال المحمداوي، الأربعاء، قانون تمويل العجز المالي، ووصفه بـ’غير العادل’.



وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان إن "ماتحتاجه الحكومة من اقتراض لا يتجاوز 9.8 ترليون دينار، ونستغرب تخصيص 1 ترليون مخصصات السلع والخدمات للرئاسات".

وأضاف، "لم يتضمن الجدول توزيعاً عادلاً في تخصيصات المحافظات".

وشدد النائب، على ضرورة "عدم صرف أي تخصيص مالي للأقليم مالم يلتزم الإقليم بتسليم نفطه أسوة ببقية المحافظات الجنوبية"، مؤكداً أن قانون تمويل العجز "لم ينصف محافظات الوسط والجنوب في القانون".



