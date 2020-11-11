وزيرة الهجرة تكشف عن قرب إغلاق أربعة مخيمات في ديالى والموصل والأنبار وكركوك

قال وزيرة الهجرة والمهجرين فيان فائق، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعتزم إغلاق أربعة مخيمات في كل من محافظات ديالى، والموصل والأنبار، وكركوك.

وأكدت أن "منحة المليون ونصف المليون دينار الخاصة بالنازحين، ستطلق خلال اليومين المقبلين، كما سيتم شمول العائدين بالمنحة خلال الأشهر المقبلة".

وأضافت أن "المشكلة التي كانت تواجه الوزارة في غلق المخيمات هي النزاعات العشائرية، وهذا هو السبب الذي جعل أغلب العوائل تعزف عن الرجوع إلى مناطق سكناها".

وأشارت إلى أن "هناك دعماً واسناداً من شيوخ العشائر، من خلال إقامة جلسات حوارية من لجنة دعم الاستقرار مع عشائر الموصل و ديالى، والأنبار"، مبينة أنه "تمت إعادة الكثير من العوائل لمناطقهم الأصلية بفعل تلك الحوارات".