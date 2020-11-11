بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
البورصة العراقية تغلق على تراجع بايرن ميونخ الألماني يرغب في التمديد المبكر لتعاقده مع اللاعب ليون جوريتسكا ناسا تقترح تفجير كوكب أبو فيس قبل أن يدمر الأرض نائب: حكومة الكاظمي لم تدفع أي أموال لإجراء الانتخابات النيابية العبيدي: الكاظمي يأمر بانسحاب الفرقة السابعة من الحدود السورية إلى كركوك السلطات المصرية تُعيد عشرات المهاجرين المحتجزين من الكرد العراقيين العراقيون لا ينسون.. يذكرون لـ بايدن خطيئتين كبريين بحقهم خطة عراقية لتنويع مصادر السلاح.. الدفاع: العراق مهتم بشراء طائرات الرافال الفرنسية وزيرة الهجرة تكشف عن قرب إغلاق أربعة مخيمات في ديالى والموصل والأنبار وكركوك نائب: حكومة الكاظمي تستخدم ملف الأزمة المالية والاقتصادية والزراعية كورقة ضغط سياسية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 01:57 م

وزيرة الهجرة تكشف عن قرب إغلاق أربعة مخيمات في ديالى والموصل والأنبار وكركوك

مخيم الهول

قال وزيرة الهجرة والمهجرين فيان فائق، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعتزم إغلاق أربعة مخيمات في كل من محافظات ديالى، والموصل والأنبار، وكركوك.

وأكدت أن "منحة المليون ونصف المليون دينار الخاصة بالنازحين، ستطلق خلال اليومين المقبلين، كما سيتم شمول العائدين بالمنحة خلال الأشهر المقبلة".

وأضافت أن "المشكلة التي كانت تواجه الوزارة في غلق المخيمات هي النزاعات العشائرية، وهذا هو السبب الذي جعل أغلب العوائل تعزف عن الرجوع إلى مناطق سكناها".

وأشارت إلى أن "هناك دعماً واسناداً من شيوخ العشائر، من خلال إقامة جلسات حوارية من  لجنة دعم الاستقرار مع عشائر الموصل و ديالى، والأنبار"، مبينة أنه "تمت إعادة الكثير من العوائل لمناطقهم الأصلية بفعل تلك الحوارات".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
المالية النيابية

المالية النيابية: جهات سياسية لا تسمح بالسيطرة على المنافذ 11 تشرين الثاني 2020 11:09 ص

منفذ الشيب

​إتلاف بطاطا إيرانية ممنوعة من الاستيراد بمنفذ الشيب بميسان 11 تشرين الثاني 2020 11:06 ص

مفوضية-حقوق-الانسان-العراقية

حقوق الإنسان: لا ضمانة من الحكومة لتوفير الصحة لـ11مليون طالب حال استئناف الدوام 11 تشرين الثاني 2020 11:04 ص

وزارة الزراعة

الزراعة: مستحقات الفلاحين ستصرف قبل نهاية هذا العام 11 تشرين الثاني 2020 10:54 ص

حقوق الإنسان في البصرة

حقوق الإنسان بالبصرة : ترك شريحة الشباب تصارع الفقر والإهمال والمخدرات ينذر بنتائج خطيرة. 11 تشرين الثاني 2020 10:52 ص

نزاع عشائر

ديالى تنتفض .. عصيان ’عشائري’وإغلاق لدوائر حكومية احتجاجاً على الخروقات الأمنية 10 تشرين الثاني 2020 02:38 م

مخيم

الجبوري: كركوك بحاجة لأكثر من 150 مليون دولار لغلق ملف النازحين 10 تشرين الثاني 2020 02:37 م

رواتب

المالية النيابية: إطلاق رواتب الموظفين خلال ساعات 10 تشرين الثاني 2020 02:28 م

التعليقات