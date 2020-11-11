بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الاتحاد الوطني يرهن التصويت على قانون تمويل العجز المالي بتضمين حصة إقليم كردستان إصابة قرابة 30 مسافراً من أهالي السليمانية بحادث سير مروع في تركيا بومبيو: ترامب هو الرئيس الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية الغانمي: المناخ السياسي في العراق يعاني من ركود بسبب الأزمتين الصحية والمالية تقرير أمريكي يحذر: العراق يواجه انهياراً مالياً كلّياً خلال العام المقبل وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل الأسبوع المقبل نائب: الكاظمي داعم للفاسد رقم واحد في العراق والعالم! نائب: حكومة مصطفى الكاظمي تعتمد سياسة تجويع الشعب العراقي ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية انفجار في إحدى مناطق العاصمة بغداد دون إصابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
نوفل البرادعي الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 01:18 م

وفد "التسامح والسلام" برئاسة الجروان يلتقي رئيس "تضامن الشعوب الأفروآسيوية" بالقاهرة

2-32-1200x675
التقى وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة الدكتور أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس، بوزير الصحة الأسبق، الأستاذ الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، وذلك لبحث جهود التعاون المشترك والمثمر بين المؤسستين للدفع بقضايا التسامح والسلام في قارتي أفريقيا وآسيا. 

واستعرض الجروان، جهود المجلس، الرامية لتعزيز قيم التسامح والسلام في العالم، بما في ذلك الأدوات التي يمتلكها المجلس عالميًا ونشأته وتكوينه ومقراته الدائمة والإقليمية حول العالم، معربًا عن سعادته بزيارة واحدة من أعرق المنظمات الشعبية في القارتين الأفريقية والآسيوية والتي تأسست على يد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في عام 1958. 

ووجه الجروان الشكر للعالم الدكتور حلمي الحديدي على حفاوة الاستقبال، مقدرًا الجهد الذي يبذله في دعم تعزيز أدوات المنظمة نحو استعادة دورها الريادي إقليميًا ودوليًا.

فيما رحب الأستاذ الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بزيارة وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام، مقدرًا الدور الذي لعبه المجلس منذ تأسيسه في دعم ترسيخ قيم التسامح والسلام. 

كما وجه "الحديدي" الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، على دورها الريادي في دعم قضايا الشعوب، ودورها الراسخ في دعم القضايا الإنسانية المختلفة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة والمقبلة وفي ظل هذا الاقتتال الدائر في بعض البلدان الأفريقية والآسيوية، علينا أن نستعد للمساهمة في دعم وتأهيل ومساندة هذه الشعوب من أجل استعادة الاستقرار والمحافظة على السلم الاجتماعي والأمن إلى المنطقة.

وفي ختام اللقاء، منح الدكتور أحمد بن محمد الجروان ميدالية المجلس العالمي للتسامح والسلام للأستاذ الدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية تقديرًا لجهوده وتاريخه الثري في العمل التطوعي إقليميًا ودوليًا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
11202011102649109191143

بدء الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل 11 تشرين الثاني 2020 12:32 م

4-6-1-1200x675

كتائب الإعلام الإيراني المقربة من خامنئي تشن هجوما حادا على جو بايدن 11 تشرين الثاني 2020 12:15 م

وفاة رئيس الوزراء البحريني

وفاة رئيس الوزراء البحريني عن عمر يناهز 85 عاما 11 تشرين الثاني 2020 11:53 ص

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بومبيو: ترامب هو الرئيس الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية 11 تشرين الثاني 2020 11:14 ص

530815Image1

وفد إسرائيلي يزور السودان الأحد المقبل لتعزيز اتفاق السلام 10 تشرين الثاني 2020 02:21 م

الاخوان

صفعة قوية لتنظيم الإخوان الإرهابي في 4 ولايات نمساوية 10 تشرين الثاني 2020 12:26 م

530815Image1

وفاة صائب عريقات بعد صراع مع كورونا بمستشفى "عين كارم" بالقدس الغربية 10 تشرين الثاني 2020 12:23 م

530815Image1

إصابة وزير الإسكان الأمريكي وقائد حملة الطعون في انتخابات الرئاسة بكورونا 10 تشرين الثاني 2020 12:18 م

التعليقات