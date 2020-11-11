بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الاتحاد الوطني يرهن التصويت على قانون تمويل العجز المالي بتضمين حصة إقليم كردستان إصابة قرابة 30 مسافراً من أهالي السليمانية بحادث سير مروع في تركيا بومبيو: ترامب هو الرئيس الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية الغانمي: المناخ السياسي في العراق يعاني من ركود بسبب الأزمتين الصحية والمالية تقرير أمريكي يحذر: العراق يواجه انهياراً مالياً كلّياً خلال العام المقبل وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل الأسبوع المقبل نائب: الكاظمي داعم للفاسد رقم واحد في العراق والعالم! نائب: حكومة مصطفى الكاظمي تعتمد سياسة تجويع الشعب العراقي ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية انفجار في إحدى مناطق العاصمة بغداد دون إصابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 12:38 م

7 فوائد سحرية للقرنبيط

القرنبيط
القرنبيط من الأغذية متكاملة العناصر الغذائية، حيث يحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، تفيد الصحة وتحمي الجسم من الأمراض.

فوائد القرنبيط للصحة
1. تعزيز القدرات الذهنية
القرنبيط يحتوي على نسبة عالية من مادة الكولين التي لها دور في تحسين جودة النوم، وزيادة المهارات والقدرات التعليمية، وتعزيز الذاكرة، كما أن مادة الكولين المتواجدة في القرنبيط تحسن من نقل الإشارات العصبية.

2. القرنبيط للريجيم
يحتوي القرنبيط على العديد من الخصائص التي تجعله جيدا لإنقاص الوزن، حيث إنه منخفض السعرات الحرارية، إذ يحتوي كوب من القرنبيط على 25 سعرا حراريا فقط، فضلا عن أنه مصدر جيد للألياف والتي تساعد على تنظيم عملية الهضم والشعور بالامتلاء، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء المفيدة لإنقاص الوزن.

3. حماية القلب والشرايين
القرنبيط غني بمضادات الأكسدة القوية التي تساعد على الوقاية من أمراض القلب والشرايين، كما أنه يحمي من التعرض للجلطات، وقد أشارت الدراسات العلمية إلى أن تناول القرنبيط بانتظام يساعد على التقليل من معدلات الإصابة بالأمراض القلبية والأمراض المتعلقة بالشرايين، فضلا عن أنه ينظم نسبة الكوليسترول بالدم.

القلقاس.. فوائد صحية مذهلة
القرنبيط للحماية من السرطان

4. الحماية من السرطان
أشار موقع "medical news today" إلى دراسة أثبتت أن القرنبيط يساعد على الحماية من الأمراض السرطانية، وهذا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة واحتوائه على مادة "الإندول 3-كاربينول" التي لها تأثير وقائي مضاد للاستروجين مما يعيق نمو الخلايا السرطانية، وهذا بدوره يحمي من سرطان الرئة والثدي وعنق الرحم والمثانة.

5. القرنبيط للحامل
يعتبر القرنبيط من الأطعمة المفيدة للمرأة أثناء فترة الحمل، حيث إنه غني بالعديد من الفيتامينات الهامة لهذه الفترة، ومنها فيتامين سي، فيتامين أ، وفيتامين ب التي تساعد في نمو خلايا الجنين وتطور الجهاز العصبي لديه وتعزيز مناعة الأم.

إنفوجراف.. الجوافة لعلاج الأنيميا و10 فوائد مذهلة
6. تقوية العظام
يعتبر نقص فيتامين ك من أسباب أمراض العظام، والقرنبيط غني بفيتامين ك، مما يحمي من التعرض إلى هشاشة العظام والحماية من فرص الإصابة بالكسور، حيث إن فيتامين ك الموجود في القرنبيط يساعد على تعزيز امتصاص الكالسيوم والتقليل من التخلص منه عبر البول.

7. حماية الجهاز الهضمي
القرنبيط غني بالألياف الغذائية والماء مما يحمي الجهاز الهضمي من التعرض إلى بعض المشكلات، منها الإمساك والتهاب الأمعاء، والوقاية من التعرض إلى الإصابة بسرطان المعدة والقولون، فضلا عن أن القرنبيط يساعد على تسهيل عملية الهضم.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عبلة كامل

حقيقة إصابة الفنانة المصرية عبلة كامل بمرض السرطان 10 تشرين الثاني 2020 03:31 م

ضرغام إسماعيل

بعد غياب سولاقا وعبد الزهرة وعلي.. ضرغام يغيب عن العراق في مباراتي الأردن وأوزبكستان 10 تشرين الثاني 2020 03:24 م

الشرطة العراقي

الشبول بات قريبا من تولي مهمة المدير الفني للشرطة العراقي 08 تشرين الثاني 2020 09:36 ص

منتخب العراق

الكشف عن أول تجمع لمنتخب العراق الكروي بملعب الشعب قبل السفر للإمارات 06 تشرين الثاني 2020 01:40 م

1604649487572

اليوم.. ختام مباريات الأسبوع الثالث من دوري الكرة الممتاز 06 تشرين الثاني 2020 01:33 م

8959ff94-68fd-4bc9-af98-bb09aaa7a832

ريال مدريد يفلت من مأزق في دوري الأبطال بفوز مثير على إنتر ميلانو 05 تشرين الثاني 2020 01:52 م

3826c63e-bdde-44a7-8ff9-a1b2b5667fba

الزمالك يقهر الرجاء مجددا.. ونهائي إفريقي تاريخي أمام الأهلي 05 تشرين الثاني 2020 01:47 م

1

ليفربول يكتسح مضيفه أتالانتا بخماسية دون رد بدوري أبطال أوروبا 04 تشرين الثاني 2020 10:07 ص

التعليقات