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الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 12:32 م

بدء الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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انطلقت اليوم الأربعاء، الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط أنباء عن صعوبتها، لا سيما مع عدم مرونة الطرفين.
 وتعقد جلسات المفاوضات في منطقة الناقورة الحدودية جنوبي لبنان، وسط تكتم على تفاصيلها من الجانبين، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأمريكي جون ديروشير الذي يتولى تيسير الاجتماعات بين الطرفين. 

والشهر الماضي، بدأت لبنان وإسرائيل التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة  اعتبر لبنان أنها استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب في هذه المفاوضات بمساحة 2290 كلم مربع، بناء على ما يمتلكه من خرائط. 
إسرائيل من جهتها وعلى لسان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال ‏شتاينتس، أبدت عدم تفاؤلها بمحادثات ترسيم الحدود. 
وقال شتاينتس إن ‏لبنان "يطرح مطالب قاسية لن تؤدي إلى حلّ النزاع". 


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