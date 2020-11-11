سفير الإمارات في واشنطن: بإمكان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق نووي أفضل بمزيد من الضغط على إيران

قال يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، إن بامكان المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن التوصل إلى اتفاق نووي أفضل مع إيران باستغلاله الوضع الصعب الذي تعانيه نتيجة العقوبات الأمريكية.

وأضاف العتيبة في مقابلة مع القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي نشرتها الأربعاء صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ الناطقة باللغة الانجليزية، إنه يؤمن بالتوصل إلى اتفاق، مضيفاً: ”لكن دعونا نعالج كل المشاكل، وليس واحدة منها فقط، دعونا لا نأخذ فقط القضية النووية وننسى كل المشاكل الأخرى التي يتعين علينا التعامل معها اليوم“.

وأوضح ”أعتقد أنهم (إدارة بايدن) في وضع أفضل للتفاوض مع إيران.. صحيح أنه لدينا إدارة أمريكية جديدة الآن، لكنها في نفس الوقت لديها القدرة على الضغط على طهران سواء من خلال العقوبات أو تفشي وباء كورونا أو انخفاض أسعار النفط أو الوضع الذي تمر به المنطقة…إذاً لماذا لا نستخدم هذا الضغط من أجل الوصول إلى صفقة أفضل؟“.

تغير الموقف الإيراني

ولاحقاً، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن حكومته سوف تنتهز أي فرصة لرفع العقوبات عن البلاد، معتبراً أن تغيير السياسة الإيرانية مرهون بوقف السياسة العدائية للولايات المتحدة.

وأضاف روحاني، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني: ”سنستغل أي فرصة لرفع العقوبات والضغوط الاقتصادية عن الشعب الإيراني، ولا يحق لأحد حرق الفرص“، مبيناً إنه ”لن تتغير الظروف قبل أن يوقف الأمريكيون سياساتهم العدوانية“، حسب تعبيره.

وأشار روحاني إلى أن إيران لا تعول على سياسات الولايات المتحدة وتعمل وفق ما تخطط له، وقال: ”إذا كفت أمريكا عن سياساتها حيال إيران فستتغير حينئذ الأوضاع“.

السلام والقضية الفلسطينية

وتطرق العتيبة لتوقيت توقيع اتفاق السلام بين بلاده وإسرائيل، وربط بينه وبين مخطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، والذي كان يفترض أن ينفذ مطلع تموز/ يوليو الماضي قبل أن يتم تعليقه إثر اعلان التوصل إلى اتفاق السلام.

وأشار إلى أن الضم هو السبب الأهم لتوقيت توقيع الإتفاق، مضيفا: ”أؤمن أن ضم أجزاء من الضفة كان سيحمل تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها، كان سيجلب ردود فعل سلبية للغاية ضد إسرائيل“.

وتابع السفير الإماراتي في واشنطن: ”إن الأردن كان سيتعرض لضغط كبير، فيما كان الضم سيجبر الولايات المتحدة على الدفاع عن هذا القرار الذي لا يحظى بشعبية في المنطقة، وهو ما كان سيهدد جميع الإنجازات التي تحققت في مسيرة الانفتاح على إسرائيل، لذلك بحثنا عن طرق لمنع الضم“.

وحول ما إذا كان مخطط الضم قد تم تأجيله فحسب، وأن التنفيذ مسألة وقت، ولا سيما وأن نتنياهو كان قد أعلن أن الحديث لا يجري عن إلغاء ولكن تأجيل، رد العتيبة بأن ”هذا السؤال ينبغي أن يوجه إلى إسرائيل“.

وأضاف العتيبة:“ إذا لم أكن مخطأ فإن 80% من الإسرائيليين قالوا (نعم) نحن نفضل التطبيع على الضم“، كما أشار إلى أنه طالما يمكن إثبات أن هذا هو الأمر المفضل للجميع، وأنه مازال على قناعة بأن الضم لن يطرح على الطاولة، لكن المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع هي إثبات أن ما حدث ينم عن نجاح.

وحول توقعاته بشأن الدول التالية التي قد تقدم على توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أشار العتيبة إلى أنه لا يرغب في الخوض في أولويات وجدول أعمال الدول الأخرى، ولكنه أكد على أن الإمارات كسرت حاجز الجليد وكسرت المحرمات، وفعلت المستحيل، وأن البحرين وثم السودان انضمتا إلى الخطوة سريعا وهذا يشير إلى توجه جديد.

وأكد العتيبة أن الإمارات ما زالت تتطلع لاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول إقامة دولة فلسطينية، من منطلق إيمان بأن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد، وأن اتفاق إبراهام يفتح بارقة أمل لحل الدولتين، لافتا إلى أن الأمر سيتحقق من خلال جهود دبلوماسية قوية، والأهم من ذلك إرادة وشجاعة سياسية من جانب الزعماء، إذ عليهم تقديم التنازلات المطلوبة لحمل هذه القضية.



