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الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 11:53 ص

وفاة رئيس الوزراء البحريني عن عمر يناهز 85 عاما

وفاة رئيس الوزراء البحريني

توفي رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 85 عاما.
وأعلن الديوان الملكي في البحرين في بيان وفاة الشيخ خليفة، صباح اليوم الأربعاء في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف البيان أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول الجثمان إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدد من أفراد الأسرة.

وأعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الحداد الرسمي لمدة أسبوع، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الخميس.
وتولى الشيخ خليفة رئاسة مجلس الوزراء في البحرين منذ الاستقلال في عام 1971.

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