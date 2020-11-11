الاتحاد الوطني يرهن التصويت على قانون تمويل العجز المالي بتضمين حصة إقليم كردستان

قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، إن هناك اعتراضاً من بعض القوى السياسية على إرسال حصة إقليم كردستان بداعي أن الإقليم لم يلتزم بتسليم النفط وموارد المنافذ الحدودية.

وأشار إلى أن "بعض القوى السياسية تحاول اضافة فقرة في قانون الاقتراض تلزم الإقليم بتسليم 480 ألف برميل نفط يومياً، فضلاً عن الايرادات غير النفطية بالمقابل تضمين الاستحقاقات المالية لكردستان في القانون".

وأضاف أن "هذا الأمر غير واقعي، وغير قابل للتنفيذ، وسيخلق شرخاً بين الطرفين"، مبيناً أن "القوى الكردية ستعقد اجتماعاً قبل جلسة التصويت على قانون الاقتراض وسيشترط حضورها للتصويت بتضمين حصة الإقليم في القانون".



