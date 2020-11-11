بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الاتحاد الوطني يرهن التصويت على قانون تمويل العجز المالي بتضمين حصة إقليم كردستان إصابة قرابة 30 مسافراً من أهالي السليمانية بحادث سير مروع في تركيا بومبيو: ترامب هو الرئيس الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية الغانمي: المناخ السياسي في العراق يعاني من ركود بسبب الأزمتين الصحية والمالية تقرير أمريكي يحذر: العراق يواجه انهياراً مالياً كلّياً خلال العام المقبل وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل الأسبوع المقبل نائب: الكاظمي داعم للفاسد رقم واحد في العراق والعالم! نائب: حكومة مصطفى الكاظمي تعتمد سياسة تجويع الشعب العراقي ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية انفجار في إحدى مناطق العاصمة بغداد دون إصابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 11:50 ص

الاتحاد الوطني يرهن التصويت على قانون تمويل العجز المالي بتضمين حصة إقليم كردستان

شيروان ميرزا

قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، إن هناك اعتراضاً من بعض القوى السياسية على إرسال حصة إقليم كردستان بداعي أن الإقليم لم يلتزم بتسليم النفط وموارد المنافذ الحدودية.

وأشار إلى أن "بعض القوى السياسية تحاول اضافة فقرة في قانون الاقتراض  تلزم الإقليم بتسليم 480 ألف برميل نفط يومياً، فضلاً عن الايرادات غير النفطية بالمقابل تضمين الاستحقاقات المالية لكردستان في القانون".

وأضاف أن "هذا الأمر غير واقعي، وغير قابل للتنفيذ، وسيخلق شرخاً بين الطرفين"، مبيناً أن "القوى الكردية ستعقد اجتماعاً قبل جلسة التصويت على قانون الاقتراض وسيشترط حضورها للتصويت بتضمين حصة الإقليم في القانون".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حادث

إصابة قرابة 30 مسافراً من أهالي السليمانية بحادث سير مروع في تركيا 11 تشرين الثاني 2020 11:37 ص

مجلس النواب

الغانمي: المناخ السياسي في العراق يعاني من ركود بسبب الأزمتين الصحية والمالية 11 تشرين الثاني 2020 11:09 ص

البحرين وإسرائيل

وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل الأسبوع المقبل 11 تشرين الثاني 2020 10:46 ص

احمد الصفار

الصفار: الحكومة لا تمتلك مصدرا ماليا لتمويل الانتخابات 11 تشرين الثاني 2020 10:46 ص

الحلبوسي وبلاسخارت

الحلبوسي يبحث مع بلاسخارت تطورات الأوضاع السياسية في العراق وملف النازحين 11 تشرين الثاني 2020 10:44 ص

جمال كوجر

المالية النيابية: القرض سيمرر بـ15 تريليون دينار وموازنة 2021 ستصل نهاية الشهر الجاري 11 تشرين الثاني 2020 10:36 ص

2-32-1200x675

ملا طلال: الرواتب ستصرف الخميس إذا أقر البرلمان قانون الاقتراض اليوم 11 تشرين الثاني 2020 10:34 ص

فؤاد حسين

وزير الخارجية : اجتماعاتنا مع الجانب السعودي ببغداد كانت مثمرة وستصب بمصلحة مواطني البلدين 11 تشرين الثاني 2020 10:30 ص

التعليقات