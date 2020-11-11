إصابة قرابة 30 مسافراً من أهالي السليمانية بحادث سير مروع في تركيا

أصيب العشرات من المسافرين بجروح جميعهم من أهالي محافظة السليمانية في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، بحادث سير مروع في تركيا.



وذكرت مصادر، أن حافلة تقل مسافرين جميعهم من أهالي السليمانية انقلبت في حدود الساعة 4:30 دقيقة من اليوم في مدينة "روها" التركية.



وتشير المعلومات إلى ان الحادث أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 30 مسافراً بجروح بينهم اثنان اصابتهما خطيرة.



وأكدت وسائل إعلام تركية الأنباء أن 32 مسافرا من السليمانية اصيبوا بجروح في الحافلة التي انقلبت نتيجة فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة.



