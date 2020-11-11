بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 11:14 ص

بومبيو: ترامب هو الرئيس الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن ترامب هو الرئيس الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بومبيو، ان عملية فرز الأصوات للانتخابات الأمريكية لم تنتهي بعد، قائلا: "لا يزال هناك الكثير جدا من العمل الذي يتعين أداؤه، ونذكر الجميع بأن كافة الأصوات لم تفرز بعد".

وحول اتصالات التهنئة الاي استقبلها جو بايدن بفوزه بالانتخابات المقبلة علق بومبيو، "إذا جرت هذه الاتصالات لمجرد التحية فإنه أمر جميل، لكن لدينا في الوقت الحالي رئيس واحد ووزير خارجية واحد وفريق وطني واحد".

وتابع: "من المهم أن يعرف ليس الشعب الأمريكي وحده بل والعالم بأسره، لاسيما خصومنا، أننا سننجز ذلك بطريقة تتماشى بالكامل مع التقاليد الأمريكية وتضمن أمننا في وطننا".

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