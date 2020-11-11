المالية النيابية: جهات سياسية لا تسمح بالسيطرة على المنافذ

اتهمت لجنة المالية النيابية، جهات سياسية متنفذة بعدم السماح للحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية للبلاد.



وقالت اللجنة ، ان “الحكومة اخفقت في حل الازمة المالية وليس هي وحدها من تتحمل المسؤولية بل هنالك جهات اخرى ايضا”، لافتا الى ان “هنالك جهات سياسية متنفذة لا تسمح للجهات الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدوية بشكل تام.

واضاف ان “القوى الكردية وقعت على الورقة البيضاء التي قدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الازمة المالية.