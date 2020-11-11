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الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 11:09 ص

الغانمي: المناخ السياسي في العراق يعاني من ركود بسبب الأزمتين الصحية والمالية

مجلس النواب
قال عضو تجمع المفكرين والأكاديميين العراقيين مثنى الغانمي، إن المناخ السياسي الحالي يعاني من ركود بسبب الأزمة الصحية "جائحة كورونا" والأزمة المالية ما ساعد على تجميد أغلب التحركات والمشاورات عدا حوارات إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التي لن تأت أُكلها قبل عام ٢٠٢١ وذلك لأسباب سياسية وفنية.

وأضاف الغانمي، أنه "في حال المضي بقانون الاقتراض وتكرار تأخر سداد توزيع رواتب الموظفين وتثبت القوى السياسية من عدم قدرة الكاظمي والمفوضية إجراء الانتخابات المبكرة في منتصف او اواخر العام المقبل فان ثمة هدف سيجمع القوى والأحزاب هو اقالة حكومة الكاظمي التي منحت الثقة في مجلس النواب بشهر ايار الحالي على انها حكومة مؤقتة او انتقالية وعليها تنفيذ مهام محددة منها الانتخابات التشريعية المبكرة التي نادت بها تظاهرات تشرين والقوى الوطنية والمرجعية الدينية في النجف".

وبين الغانمي، أن "القوى السياسية تؤكد على شروطها مقابل امكانية المضي بالحكومة الحالية لموعد مناسب للانتخابات لأنها تمثل رصيدا انتخابيا".
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