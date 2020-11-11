​إتلاف بطاطا إيرانية ممنوعة من الاستيراد بمنفذ الشيب بميسان

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ، اتلاف مادة البطاطا الممنوعة من الاستيراد بمنفذ الشيب الحدودي مع ايران.



وقالت الهيئة في بيان انه "التزاما بتطبيق التوجيهات الصادرة في الروزنامة الزراعية لحماية حقوق المزارعين ومحاربة سياسية إغراق السوق بالمنتجات، تم ضبط وإتلاف مادة البطاطا الممنوعة من الاستيراد لضمان تطبيق سياسية حماية المنتج المحلي، في منفذ الشيب الحدودي مع ايران في محافظة ميسان".

وبينت، أن "عملية الاتلاف تمت من لجنة شكلت من الجهات المختصة من الدوائر العاملة في المنفذ ".

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