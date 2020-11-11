حقوق الإنسان: لا ضمانة من الحكومة لتوفير الصحة لـ11مليون طالب حال استئناف الدوام

أكدت مفوضية حقوق الانسان ، عدم امكانية استئناف الدوام الرسمي للطلبة خلال المرحلة المقبلة، مبينة ان الحكومة لم توفر الضمانة الصحية لـ11 مليون طالب.

وقال مسؤول الملف الصحي في المفوضية علي البياتي ان “البنى التحتية للمدارس معروفة ولا يمكن الاعتماد عليها في مسائل التباعد الاجتماعي “.

واضاف ان “الحكومة لم توفر وسائل الوقاية والتعفير ضد فيروس كورونا للاسواق والمرافق العامة فكيف يتم توفيرها بشكل يومي في المدارس”، مبينا انه “لاتوجد اي ضمانة من قبل الحكومة لصحة 11 مليون طالب في حال استئناف الدوام الرسمي”.

واوضح البياتي، ان “الحل الوحيد هو الاعتماد الكلي على التعليم الالكتروني ومنع الاختلاط مع الزام شركات الهاتف النقال والانترنيت بتوفير الانترنيت بشكل سريع ومعقول.