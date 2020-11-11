بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الاتحاد الوطني يرهن التصويت على قانون تمويل العجز المالي بتضمين حصة إقليم كردستان إصابة قرابة 30 مسافراً من أهالي السليمانية بحادث سير مروع في تركيا بومبيو: ترامب هو الرئيس الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية الغانمي: المناخ السياسي في العراق يعاني من ركود بسبب الأزمتين الصحية والمالية تقرير أمريكي يحذر: العراق يواجه انهياراً مالياً كلّياً خلال العام المقبل وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل الأسبوع المقبل نائب: الكاظمي داعم للفاسد رقم واحد في العراق والعالم! نائب: حكومة مصطفى الكاظمي تعتمد سياسة تجويع الشعب العراقي ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية انفجار في إحدى مناطق العاصمة بغداد دون إصابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 10:57 ص

تقرير أمريكي يحذر: العراق يواجه انهياراً مالياً كلّياً خلال العام المقبل

اقتصاد العراق

بعد أن حذر خبراء اقتصاديون، من انهيار اقتصادي وشيك في العراق يدمر الأخضر واليابس. واتهموا حكومة الكاظمي بالجمود والشلل في معالجة الوضع، وقالوا إنها تفتقد للابتكار وهو ما سيعرض العراق إلى هزة اقتصادية مروعة سيضيع على أثرها البلد.

فقد أكد معهد كارنيجي للسلام الدولي ومقره في الولايات المتحدة الامريكية، أن العراق يعاني من أزمة مالية داخلية منذ حزيران الماضي، بسبب انهيار أسعار النفط العالمية جراء تفشي جائحة كورونا.

وقال المعهد في تقرير له نشره مطلع الشهر الجاري، إن "لهذه الأزمة المالية تداعيات في المدى القصير كما الطويل. ففي المدى القصير، تجد بغداد صعوبة مستمرة في دفع رواتب موظفي القطاع العام، ما اقتضى من الدولة اقتراض الأموال من المصرف المركزي خلال الصيف.

وأضاف التقرير مع تدنّي الإيرادات النفطية، باتت المداخيل الشهرية للدولة تغطّي فقط 50 في المئة ونيّف من النفقات الحكومية. وفي المدى الأطول، يواجه العراق انهياراً مالياً كلّياً للدولة، يُرجَّح أن يحدث خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن البلاد تجد صعوبة في تغطية نفقاتها الشهرية.

يذكر أن حجم القطاع العام توسّع في عهود الحكومات المتعاقبة إلى درجة أن مجموع الإيرادات التي تحققها الدولة العراقية لم يعد كافياً لتسديد النفقات الأساسية، أي رواتب القطاع العام، والمعاشات التعاقدية، والمساعدات الغذائية، وكلفة برامج الرعاية الاجتماعية، وباتت الدولة بحاجة إلى إنفاق مبالغ تفوق إيراداتها من أجل تغطية هذه النفقات الأساسية وإبعاد شبح العوز والحرمان عن أكثرية الشعب العراقي.

وفي عام 2019، بلغ متوسط العائدات النفطية 6.5 ملايين دولار في الشهر، وتُضاف إليها الإيرادات غير النفطية المتواضعة (وهي عبارة بصورة أساسية عن الرسوم الجمركية، ومجموعها أقل بكثير من مليار دولار في الشهر)، وقد غطّت هذه العائدات الحكومية النفقات التشغيلية، وتبقّى مبلغٌ صغير للإنفاق الرأسمالي.

ومنذ تعافي أسعار النفط بعد التدهور الذي شهدته في آذار/مارس الماضي، بلغ متوسط العائدات النفطية العراقية أكثر بقليل من 3 مليارات دولار في الشهر، ووصل إلى 3.52 مليارات دولار في آب/أغسطس الماضي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
العتيبة

سفير الإمارات في واشنطن: بإمكان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق نووي أفضل بمزيد من الضغط على إيران 11 تشرين الثاني 2020 12:01 م

الحرس الثوري

الكشف عن مخطط لإنشاء قاعدة لـ الحرس الثوري الإرهابي داخل مطار بغداد.. ومراقبون يطالبون الكاظمي بوقفه 11 تشرين الثاني 2020 11:49 ص

ترامب

غضب الرئيس ترامب.. زيادة التكهنات بضربات عسكرية أمريكية على عصابات إيران الفترة القادمة وقتل رموزها 11 تشرين الثاني 2020 02:17 ص

بومبيو وترامب

بومبيو يصفع بايدن.. لست رئيسا سننتقل للولاية الثانية لترامب 11 تشرين الثاني 2020 01:50 ص

وزارة-الخزانة-الأمريكية

إدارة الرئيس ترامب تواصل دك طهران: عقوبات على 4 أشخاص و6 كيانات على صلة بإيران 11 تشرين الثاني 2020 12:08 ص

وزيرا الخارجية العراقي والسعودي

ضربة جديدة لملالي إيران وميليشياتها.. وزير الخارجية السعودي: التعاون الأمني مع العراق قائم وممتاز 10 تشرين الثاني 2020 10:41 م

السعودية - العراق

القمة السعودية – العراقية.. رسالة إلى محور الشر وإيران: الرياض تدعم بغداد للتخلص من أزماتها 10 تشرين الثاني 2020 09:45 م

هجوم

التنظيم الإرهابي على أبواب بغداد.. داعش يهاجم أقرب موقع عسكري من العاصمة منذ 2014 10 تشرين الثاني 2020 03:55 م

التعليقات