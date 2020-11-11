الزراعة: مستحقات الفلاحين ستصرف قبل نهاية هذا العام

أعلنت وزارة الزراعة، ان صرف مستحقات الفلاحين سيتم خلال الشهرين الجاري والمقبل على شكل دفعات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف ان “تأخر صرف مستحقات الفلاحين لا علاقة للزراعة به والامر منوط بوزارة المالية التي هي من تطلق الاموال.

واضاف ان “وزارة المالية اطلقت في وقت سابق 600 مليار دينار مما يعادل 25% من مستحقات الفلاحين وباشرت وزارة الزراعة بصرفها بالحال”، مشيرا الى ان “الزراعة بانتظار وزارة المالية لاطلاق بقية التخصيصات لصرفها.

واوضح النايف ان “وزارة المالية وعدت بإطلاق بقية الاموال خلال الشهر الحالي والمقبل قبل نهاية 2020 وصرفها على شكل دفعات وتأمينها بالكامل.

يشار الى ان اغلب الفلاحين الذين سلموا محاصيلهم الزراعية الى الدولة قبل اشهر لم يستلموا مستحقاتهم المالية لغاية الان.