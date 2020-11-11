حقوق الإنسان بالبصرة : ترك شريحة الشباب تصارع الفقر والإهمال والمخدرات ينذر بنتائج خطيرة.

حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة من النتائج الخطيرة لعدم الاهتمام بالشباب وتركهم يصارعون الفقر والإهمال والأمية والمرض والفراغ والمخدرات .



واوضح المكتب في بيان ان الرصد الميداني لأوضاع حقوق الإنسان لعموم أفراد المجتمع في محافظة البصرة ، و منهم شريحة الشباب، اظهر ان الشباب يعانون من غياب التخطيط والستراتيجيات الخاصة ببناء هذه الشريحة والاهتمام بها ".



واضاف :" ان برامج مهمة قدمها المكتب لدعم الشباب ، لكن للأسف تواجه بالرفض من قبل حكومات البصرة المتعاقبة"، لافتا الى :" ان مايرد لبرامج دعم الشباب لايصل إلى ١٠٪ من قيمة مشروع رصف بالسمنت ".

ودعا الى وقفة جادة واعادة النظر من الحكومتين المركزية والمحلية لسياستهما ازاء الشباب.