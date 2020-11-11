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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 10:44 ص

الحلبوسي يبحث مع بلاسخارت تطورات الأوضاع السياسية في العراق وملف النازحين

الحلبوسي وبلاسخارت
بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،  مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق  جينين بلاسخارت تطورات الأوضاع السياسية في العراق وملف النازحين. 

 وقال  بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ان الحلبوسي استقبل بلاسخارت في مقر المجلس وبحثا تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وأهمية السعي لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين القوى السياسية، من أجل استقرار العملية السياسية والمؤسسة التشريعية والتنفيذية بما يسهم في استقرار البلاد، والعمل سويةً من أجل مواجهة التحديات وتحقيق متطلبات المواطنين واجراء انتخابات تعبِّر عن ارادتهم.

كما ناقش الجانبان  دور بعثة الأمم المتحدة في ما يخص ملف النازحين، والعمل على العودة الطوعية، والإسراع بحسم هذا الملف في أقرب وقت.
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