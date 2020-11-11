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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 10:36 ص

المالية النيابية: القرض سيمرر بـ15 تريليون دينار وموازنة 2021 ستصل نهاية الشهر الجاري

جمال كوجر
أكدت اللجنة المالية النيابية، ان القرض سيمرر بنحو  15 ترليون دينار بعد التخفيضات الاخيرة، مبينة ان الحكومة وعدت خلال اجتماع  امس الاول بإرسال موازنة 2021 نهاية الشهر الحالي
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر ان “اللجنة ناقشت كثيرا مبالغ القرض مع الحكومة ووجدت متناقضات كثيرة بالأرقام التي طلبتها الحكومة.
واضاف ان “الحكومة طلبت في بادئ الامر 41 ترليون ومن ثم خفضتها الى 31 ترليون ومن ثم 30 ترليون ونصف ومن ثم من خلال كتاب رسمي تبين بانها تحتاج الى 22 ترليون دينار فقط.
واوضح كوجر ان “اللجنة حددت المبلغ وابلغت الحكومة بانها ستمرر القرض بمبلغ 15 ترليون دينار فقط حاجة الرواتب”، لافتا الى ان “الحكومة مصرة على مبلغ 22 تحت ذريعة بانها بحاجة ماسة الى تلك الاموال.
وتابع ان “اللجنة ناقشت ملف موازنة  2021 مع الحكومة لمنع تكرار سيناريو العام الجاري ووعدت الحكومة بإرسالها نهاية الشهر الجاري”.
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