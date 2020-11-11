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الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 10:34 ص

ملا طلال: الرواتب ستصرف الخميس إذا أقر البرلمان قانون الاقتراض اليوم

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أكد احمد ملا طلال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ان رواتب الموظفين  ستصرف  غدا الخميس ، اذا  اقر البرلمان قانون الاقتراض اليوم.  

 واعرب في  تصريحات صحفية عن الامل بتمرير قانون الاقتراض بجلسة  اليوم لتبدأ الحكومة باطلاق رواتب الموظفين غدا الخميس .

وقال ملا طلال  :" ان  اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد ماضية بعملها ، و اصدرت اوامر بالقبض على اكثر من 20 شخصية ، و ستتم  احالة جميع ملفات الفساد للقضاء.

واوضح  :" ان قانون تمويل العجز المالي الذي سيقره البرلمان سيؤمن الرواتب للاشهر المقبلة "، مبينا :" ان بغداد واربيل ملتزمتان بالاتفاق المرحلي بشأن تأمين جزء من رواتب اقليم كردستان..

 ونوه ملا طلال الى وجود  الف مدرسة ستنفذ ضمن الاتفاق الصيني بتمويل من الصندوق الصيني العراقي

وعن العلاقات مع المملكة العربية السعودية واجتماعات مجلس التنسيق المشترك ، اكد :" ان مصلحة الشعب اهم المعايير المحددة للحكومة الحالية للانفتاح مع الدول ، وحقوق العراق محفوظة في التواصل مع السعودية.

وبشأن جائحة كورونا ، اعلن ان رئيس الوزراء  وجه وزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية للاستعداد لتسلم لقاح كورونا

وحول مجمع بسماية اعلن ملا طلال :" ان مجلس الوزراء وجّه المصارف الحكومية بصرف مئة مليون دولار للشركة المنفذة لمشروع بسماية واتخذ قراراً بتخفيض الدفعة الأولى لمجمع بسماية من 25 %إلى 10 % وتخفيض نسبة الفائدة  إلى النصف وتخفيض  فوائد الوحدات السكنية من 4% إلى 2% "، مبينا :" ان اكثر من 12 ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية جاهزة للبيع.

واشار الى انه سيتم تضمين بنود الورقة البيضاء في موازنة العام المقبل.
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