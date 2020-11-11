وزير الخارجية : اجتماعاتنا مع الجانب السعودي ببغداد كانت مثمرة وستصب بمصلحة مواطني البلدين

أكد وزير الخارجية ، فؤاد حسين :" ان الاجتماعات مع الجانب السعودي التي عقدت ببغداد كانت مثمرة وستصب بمصلحة مواطني البلدين ، مبينا استمرار العمل على تطبيق اتفاق الربط الكهربائي مع السعودية.



وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ، إن " الاجتماعات مع الجانب السعودي كانت مثمرة وستصب بمصلحة مواطني البلدين وركزت على عدة ملفات امنية وسياسية واقتصادية " ، مبينا :" ان " العراق يرغب في الاستفادة من تجربة السعودية في مكافحة الارهاب.



واضاف :" ان العراق والسعودية سيتعاونان في مجال مكافحة الارهاب امنيا وفكريا.



من جهته أكد وزير الخارجية السعودي ، فيصل بن فرحان ، أن العلاقة مع العراق مهمة واستثماراتنا لن تركز على منطقة معينة ، وان علاقة السعودية مع العراق مهمة لاستقرار المنطقة ونحن متفائلون جدا.



واضاف أن " استثماراتنا في العراق ستكون مميزة ولن تركز على منطقة معينة و، كذلك بالامكان تنفيذ استثمارات عراقية في السعودية.



وتابع أن " المملكة العربية السعودية تواصل التعاون الأمني مع العراق خاصة في مكافحة الإرهاب والتطرف.