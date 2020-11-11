بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الاتحاد الوطني يرهن التصويت على قانون تمويل العجز المالي بتضمين حصة إقليم كردستان إصابة قرابة 30 مسافراً من أهالي السليمانية بحادث سير مروع في تركيا بومبيو: ترامب هو الرئيس الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية الغانمي: المناخ السياسي في العراق يعاني من ركود بسبب الأزمتين الصحية والمالية تقرير أمريكي يحذر: العراق يواجه انهياراً مالياً كلّياً خلال العام المقبل وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل الأسبوع المقبل نائب: الكاظمي داعم للفاسد رقم واحد في العراق والعالم! نائب: حكومة مصطفى الكاظمي تعتمد سياسة تجويع الشعب العراقي ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية انفجار في إحدى مناطق العاصمة بغداد دون إصابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 10:27 ص

الكاظمي وبن سلمان يبحثان تعزيز العلاقات وعمل المجلس التنسيقي العراقي السعودي

2-32-1200x675
بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ، تعزيز العلاقات بين البلدين وعمل المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية  / واس / انه عقد  امس اجتماع مرئي عن بعد بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه.

وفيما يلي نص البيان المشترك الصادر عن الاجتماع:

انطلاقاً من الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات المتميزة بينهما، تم عقد اجتماع مرئي عن بعد بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، حضره من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فيما حضره من الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي رئيس الجانب العراقي في مجلس التنسيق السعودي العراقي ووزير الخارجية فؤاد محمد حسين و وزير التخطيط الدكتور خالد بتال.

وقد أكد ولي العهد عزم البلدين على  تعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات، واستعرضا أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتمدا نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه (لجنة الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، لجنة الزراعة، اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية، لجنة التعليم والشباب والرياضة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، اللجنة المالية والمصرفية)

واضافت انه :" تم التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة ولاسيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والبناء على ما سبق وأن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية.

 وأكد الجانبان اهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و(أوبك بلس) والالتزام الكامل بكافة القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن التوصل إلى أسعار نفط عادلة ومناسبة للمصدرين والمستهلكين على حد سواء في سوق النفط العالمية. كما جددت جمهورية العراق دعوتها الشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة في العراق وفي مختلف المجالات.

وتم التاكيد على استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديدا وجودياً لدول المنطقة والعالم، واتفقا على استمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف، كما أكد الجانبان اهمية التعاون في تأمين الحدود بين البلدين الشقيقين.

وتم الاتفاق على تكثيف التعاون وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات والسعي لإرساء الأمن المستدام. واتفقا على استمرار التواصل والزيارات المتبادلة استكمالاً للمشاورات الثنائية على أعلى المستويات، لتوسيع ومتابعة مجالات التعاون المشترك وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

واكد الاتفاق على تعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية المتعددة الأطراف ولاسيما للمناصب والوظائف في المنظمات الدولية.

و ثمنت جمهورية العراق مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد خلال المدة 12-14 شباط 2018 وتعهداتها ومساهمتها فيه، وجرى الاتفاق على السبل الكفيلة للاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر بخصوص الوعود والتسهيلات الائتمانية المالية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي والذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد (7) أيام ، كما سيتم تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريبا.

واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة لبدء العمل بها، والسعي لبدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين، وتشكيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.

و قدم العراق الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة لمبادرتها في مشروع (هدية خادم الحرمين الشريفين  للشعب العراقي) ببناء ملعب رياضي في العراق، وجاري الاتفاق على وضع الأسس للبدء بالمشروع. كما ثمن العراق استجابة المملكة للتعاون بين وزارتي الصحة في كلا البلدين في مجال مكافحة جائحة كورونا ودعم العراق بتزويده بالمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه الأزمة.

وفي ختام اللقاء أكد ولي العهد السعودي و رئيس الوزراء العراقي اهمية تعزيز العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين في المجالات كافة والمضي بها قدماً لتتناسب مع طموحات ورؤى قيادتي البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة، ويدفع بعجلة التنمية لما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق رفاهيتهما.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
شيروان ميرزا

الاتحاد الوطني يرهن التصويت على قانون تمويل العجز المالي بتضمين حصة إقليم كردستان 11 تشرين الثاني 2020 11:50 ص

حادث

إصابة قرابة 30 مسافراً من أهالي السليمانية بحادث سير مروع في تركيا 11 تشرين الثاني 2020 11:37 ص

مجلس النواب

الغانمي: المناخ السياسي في العراق يعاني من ركود بسبب الأزمتين الصحية والمالية 11 تشرين الثاني 2020 11:09 ص

البحرين وإسرائيل

وزير خارجية البحرين يزور إسرائيل الأسبوع المقبل 11 تشرين الثاني 2020 10:46 ص

احمد الصفار

الصفار: الحكومة لا تمتلك مصدرا ماليا لتمويل الانتخابات 11 تشرين الثاني 2020 10:46 ص

الحلبوسي وبلاسخارت

الحلبوسي يبحث مع بلاسخارت تطورات الأوضاع السياسية في العراق وملف النازحين 11 تشرين الثاني 2020 10:44 ص

جمال كوجر

المالية النيابية: القرض سيمرر بـ15 تريليون دينار وموازنة 2021 ستصل نهاية الشهر الجاري 11 تشرين الثاني 2020 10:36 ص

2-32-1200x675

ملا طلال: الرواتب ستصرف الخميس إذا أقر البرلمان قانون الاقتراض اليوم 11 تشرين الثاني 2020 10:34 ص

التعليقات