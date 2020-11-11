نائب: الكاظمي داعم للفاسد رقم واحد في العراق والعالم!

دعا عضو مجلس النواب علي الصجري، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى عدم التدخل بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الصجري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إلى الأخ الكاظمي المحترم . أتمنى على جنابك أن لا تتدخل في قرار المكون السني للعدول عن إقالة العجي (في إشارة إلى الحلبوسي) الذي سرق خمسة مليار دولار من إطعام الجيش".



وأضاف الصجري مخاطبا الكاظمي: "كان بإمكانك صرف الرواتب للشعب من هذه السرقات وناشدناك مرارا ان تلغي العقد لكن للأسف نراك اليوم داعم للفاسد رقم واحد في العراق والعالم ؟؟؟".