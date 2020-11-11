نائب: حكومة مصطفى الكاظمي تعتمد سياسة تجويع الشعب العراقي

قال النائب عن تحالف عراقيون أسعد ياسين، إن حكومة مصطفى الكاظمي تعتمد سياسة تجويع الشعب بتذرعها بعدم وجود الأموال الكافية لتوزيعها كرواتب للموظفين.



وأضاف أن تصريحات الجهات المسؤولة تؤكد عدم وجود أي أزمة مالية وتوفر المبالغ اللازمة لتوزيع الرواتب لنهاية العام الجاري.



وبين أن مطالبات الحكومة مبالغ بها جدا، حيث ان تقديرات اللجان النيابية المختصة تؤكد حاجة البلد إلى ما يقرب من 6 ترليون شهريا، في حين ان مطالبات الحكومة غير مبررة ولا يمكن القبول بها.

