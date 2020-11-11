بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 10:13 ص

نائب: حكومة مصطفى الكاظمي تعتمد سياسة تجويع الشعب العراقي

الكاظمي
قال النائب عن تحالف عراقيون أسعد ياسين، إن حكومة مصطفى الكاظمي تعتمد سياسة تجويع الشعب بتذرعها بعدم وجود الأموال الكافية لتوزيعها كرواتب للموظفين.

وأضاف أن تصريحات الجهات المسؤولة تؤكد عدم وجود أي أزمة مالية وتوفر المبالغ اللازمة لتوزيع الرواتب لنهاية العام الجاري.

وبين أن مطالبات الحكومة مبالغ بها جدا، حيث ان تقديرات اللجان النيابية المختصة تؤكد حاجة البلد إلى ما يقرب من 6 ترليون شهريا، في حين ان مطالبات الحكومة غير مبررة ولا يمكن القبول بها.
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