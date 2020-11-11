ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير صناعي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع ، في حين استمرت الآمال في الحصول على لقاح فعال لكوفيد -19 في تعزيز المعنويات.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو 0.62٪ إلى 43.88 دولارًا للبرميل الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا 30 سنتًا أو 070٪ إلى 41.64 دولارًا للبرميل. ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 3٪ يوم الثلاثاء.



أظهرت بيانات مجموعة صناعية، أن مخزونات الخام تراجعت 5.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى نحو 482 مليون برميل.



وقال ستيفن إينيس ، كبير استراتيجيي السوق في AXIفي تحد لتوقعات المحللين مرة أخرى ، أعلن معهد البترول الأمريكي (API) يوم الثلاثاء عن" سحب "كبير في مخزونات النفط الخام".



وأضاف إينيس أن أسعار النفط "تواصل الانتعاش على خلفية إعلان شركة فايزر عن لقاح".



وارتفعت أسعار كل من برنت والنفط الأمريكي بأكثر من 10٪ هذا الأسبوع منذ أن أظهرت بيانات التجارب الأولية أن لقاح COVID-19 التجريبي الذي طورته شركة Pfizer Inc و BioNTechالألمانية كان فعالًا بنسبة 90٪.





