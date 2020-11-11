بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
نائب: الكاظمي داعم للفاسد رقم واحد في العراق والعالم! نائب: حكومة مصطفى الكاظمي تعتمد سياسة تجويع الشعب العراقي ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية انفجار في إحدى مناطق العاصمة بغداد دون إصابات أسرة محافظ كركوك السابق الراحل نجم الدين كريم توجه رسالة إلى مسعود بارزاني إقليم كردستان يكشف أعداد اليهود والزرادشتيين ويعطي الضوء الأخضر لاستيزار أبنائهم النزاهة النيابية: نمارس دورنا الرقابي ولا نستعرض أنشطتنا الداخلية: إغلاق عشرات المواقع الإلكترونية المحرضة دون كشف هويتها أو طبيعة التحريض علاوي: قانون الانتخابات بشكله الحالي سينتج عنه تدوير ذات الوجوه الأمم المتحدة توقع اتفاقية لدعم مفوضية الانتخابات في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 10:09 ص

ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

النفط
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير صناعي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع ، في حين استمرت الآمال في الحصول على لقاح فعال لكوفيد -19 في تعزيز المعنويات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو 0.62٪ إلى 43.88 دولارًا للبرميل الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا 30 سنتًا أو 070٪ إلى 41.64 دولارًا للبرميل. ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 3٪ يوم الثلاثاء.

أظهرت بيانات مجموعة صناعية، أن مخزونات الخام تراجعت 5.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى نحو 482 مليون برميل.

وقال ستيفن إينيس ، كبير استراتيجيي السوق في AXIفي تحد لتوقعات المحللين مرة أخرى ، أعلن معهد البترول الأمريكي (API) يوم الثلاثاء عن" سحب "كبير في مخزونات النفط الخام".

وأضاف إينيس أن أسعار النفط "تواصل الانتعاش على خلفية إعلان شركة فايزر عن لقاح".

وارتفعت أسعار كل من برنت والنفط الأمريكي بأكثر من 10٪ هذا الأسبوع منذ أن أظهرت بيانات التجارب الأولية أن لقاح COVID-19 التجريبي الذي طورته شركة Pfizer Inc و BioNTechالألمانية كان فعالًا بنسبة 90٪.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2-32-1200x675

الكاظمي وبن سلمان يبحثان تعزيز العلاقات وعمل المجلس التنسيقي العراقي السعودي 11 تشرين الثاني 2020 10:27 ص

مصطفى الكاظمي

نائب: الكاظمي داعم للفاسد رقم واحد في العراق والعالم! 11 تشرين الثاني 2020 10:26 ص

الكاظمي

نائب: حكومة مصطفى الكاظمي تعتمد سياسة تجويع الشعب العراقي 11 تشرين الثاني 2020 10:13 ص

مسعود بارزاني

أسرة محافظ كركوك السابق الراحل نجم الدين كريم توجه رسالة إلى مسعود بارزاني 11 تشرين الثاني 2020 09:57 ص

كردستان

إقليم كردستان يكشف أعداد اليهود والزرادشتيين ويعطي الضوء الأخضر لاستيزار أبنائهم 11 تشرين الثاني 2020 09:51 ص

مجلس-النواب-البرلمان

النزاهة النيابية: نمارس دورنا الرقابي ولا نستعرض أنشطتنا 11 تشرين الثاني 2020 09:19 ص

إغلاق مواقع

الداخلية: إغلاق عشرات المواقع الإلكترونية المحرضة دون كشف هويتها أو طبيعة التحريض 11 تشرين الثاني 2020 09:06 ص

بلاسخارت

الأمم المتحدة توقع اتفاقية لدعم مفوضية الانتخابات في العراق 10 تشرين الثاني 2020 04:14 م

التعليقات