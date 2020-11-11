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الأربعاء, 11 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 09:57 ص

أسرة محافظ كركوك السابق الراحل نجم الدين كريم توجه رسالة إلى مسعود بارزاني

مسعود بارزاني
وجهت أسرة محافظ كروك السابق الراحل نجم الدين كريم، رسالة شكر إلى الزعيم الكردي مسعود بارزاني لسؤاله الدائم عن الوضع الصحي للفقيد وتعاونه مع أسرته في مراحل مرضه ووفاته وإعادته إلى إقليم كردستان ودفنه.

وجاء في الرسالة، أنها تعبر عن شكرها العميق لبارزاني تجاه سؤاله وتعاطفه المستمر للوضع الصحي للفقيد سواء أثناء فترة مرضه لحين وفاته ومن ثم إعادة جثمانه إلى كوردستان ودفنه، حيث كان على اتصال دائم وتعاون مع الاسرة.

وجددت الأسرة شكرها العميق لبارزاني وتمنت له الصحة الدائمة.
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أخر تعديل: الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 09:58 ص
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