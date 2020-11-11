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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 11 تشرين الثاني 2020 09:51 ص

إقليم كردستان يكشف أعداد اليهود والزرادشتيين ويعطي الضوء الأخضر لاستيزار أبنائهم

كردستان
أعلنت حكومة إقليم كردستان، عن وجود 80 أسرة يهودية، و60 أسرة من أصحاب الديانة الزرادشتية في الإقليم.

وقال ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان للرد على التقارير الدولية، إن أبناء تلك الديانات منتشرون في محافظات الإقليم، كما أن هناك انفتاحاً واسعاً للأديان في كردستان.

وقال أيضاً "لدينا في الوقت الحالية مديرية للتعايش الديني في وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى مديريات خاصة بالأديان".

وعن إمكانية تعيين وزير يهودي أو زرادشتي في حكومات كردستان المقبلة، قال زيباري، "لديهم كامل الحقوق وهم جزء من النسيج الكردستاني".

ويحتضن إقليم كردستان إجمالاً ثمانية أديان رئيسية، هي الإسلام واليهودية والمسيحية والإيزيدية والزرادشتية والكاكائية والصابئة المندائيون والبهائيون.
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