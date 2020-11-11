النزاهة النيابية: نمارس دورنا الرقابي ولا نستعرض أنشطتنا

ذكرت لجنة النزاهة البرلمانية، أنها تمارس دورها الرقابي إلا أنها لا تستعرض نشاطاتها لعدة أسباب، وذلك بعد مطالبة بإقالة رئيس اللجنة ثابت العباسي.



وقالت اللجنة في بيان، "طالبت إحدى الفضائيات المتضررة من أداء لجنة النزاهة في ايقاف عدد من العقود الفاسدة التي تستنزف خزينة الدولة، بتغيير رئاسة اللجنة لذلك وجب التنويه إلى ما يلي:



لجنة النزاهة تمارس دورها في متابعة ملفات الفساد مع هيئة النزاهة والقضاء في إطار القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب وقد أخذت على عاتقها منذ البداية عدم تناول ملفات الفساد في الإعلام قبل حسمها من قبل القضاء وهيئة النزاهة وحتى لا يتم تفسيرها كابتزاز كما جرى في السابق.

ولأجل توضيح الأمور للشعب العراقي والرأي العام فإن لجنة النزاهة ستستعرض نشاطاتها وإنجازاتها ليتبيّن للجميع عملها وكم أوقفت من هدر للأموال دون ضجيج إعلامي، ولماذا حصل الاستهداف للجنة ورئيسها في هذا الوقت بالتحديد ".