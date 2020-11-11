الداخلية: إغلاق عشرات المواقع الإلكترونية المحرضة دون كشف هويتها أو طبيعة التحريض

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إغلاق عشرات "المواقع الإلكترونية المحرضة"، من دون كشف هويات تلك المواقع أو طبيعة "التحريض" أو الطريقة التي تمت بها إغلاق تلك المواقع.



وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة، اللواء سعد معن، إن الداخلية "مستمرة بمتابعة هذه المواقع"، وإنها "تقوم بعمليات لإغلاق العشرات من هذه المواقع بين الفترة والأخرى من خلال قسم الجريمة الإلكترونية في وكالة الاستخبارات".



وأضاف معن، أن "الوزارة بانتظار تشريع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، ليسهم في ردع الكثيرين"، على حد تعبيره.



وكان وزير الاتصالات العراقي قال، في أبريل الماضي، إن وزارته تخطط لإغلاق مواقع إلكترونية "تحرّض على العنف وكسر حظر التجوال"، مضيفا أن "هناك بعض المواقع سيتم إغلاقها كونها تسيئ للمواطنين وتحرض على الكراهية والعنف والطائفية".