غضب الرئيس ترامب.. زيادة التكهنات بضربات عسكرية أمريكية على عصابات إيران الفترة القادمة وقتل رموزها

خبراء: هلع في صفوف عصابات إيران والنظام في قم وطهران



فيما عد حالة من الهلع، وفق مصادر مطلعة، على ما يدور داخل ميليشيات ايران من قلق كبير، وتوجس لضربات عسكرية أمريكية خلال الفترة القادمة. حيث يحبس قادة تلك التشكيلات الطائفية المسلّحة الأنفاس خوفا من ضربات قاصمة يمكن لترامب أن يأمر بتنفيذها خلال الفترة القادمة في البيت الأبيض، ودون موانع وحسابات انتخابية هذه المرّة.

وكشفت مصادر سياسية في بغداد، إن قادة ميليشيات عراقية موالية لإيران يخشون التعرض لهجمات عسكرية خلال الأيام القادمة من جانب الرئيس ترامب.

وعزّزت هذه المخاوفَ تسريباتٌ نشرتها وسائل إعلام أميركية بارزة تشير إلى خشية مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية من أن ترامب قد يبدأ عمليات، سواء كانت علنية أو سرية، ضد إيران أو خصوم آخرين للولايات المتّحدة خلال الفترة القادمة.

واستخدمت إدارة ترامب سياسة الضغط الأقصى لاحتواء تهديدات إيران على المستوى الخارجي، ومنع تدخلها في شؤون العديد من الدول سلبا، وتحديدا العراق وسوريا واليمن. وتخللت ولاية ترامب العديد من المواجهات مع إيران، بما في ذلك بعض التراشق العسكري، على غرار قتل الولايات المتحدة القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عن طريق هجوم جوي قرب مطار بغداد مطلع 2020 والرد الإيراني بقصف معسكر الجيش الأميركي في غرب العراق بالصواريخ.

وزادت هذه المواجهات من مستوى التكهنات، وفق تقرير نشرته جريدة"العرب" أن سنوات الولاية الثانية لترامب في حال فوزه بالانتخابات، ستكون ساخنة في ما يتعلق بالملف الإيراني، وربما تشهد عمليات عسكرية أميركية أوسع.

مصادر سياسية في بغداد، تقول إن ترامب قد يفعل خلال الأيام القادمة، ما لم يفعله طيلة الأعوام الأربعة الماضية في ما يتعلق بإيران. وجادلت واشنطن مطولا بشأن طريقة احتواء الميليشيات العراقية الموالية لإيران، التي قصفت سفارة الولايات المتحدة في بغداد مرارا، وتسببت في مقتل أشخاص يحملون الجنسية الأميركية.

وبالرغم من أن القوات الأميركية ردت باستهداف بعض مقرات الميليشيات ومخازن سلاحها، إلا أنها تجنبت قياداتها، ما سمح لها بالتغول على حساب الأجهزة الأمنية والعسكرية الحكومية.

ويعتقد كثيرون في العراق أن التخلص من قادة الميليشيات الشيعية المتنفذة في الدولة، هو الخطوة الضرورية الأولى في مسار طويل لتحرير العراق من القبضة الإيرانية.

وسبق للميليشيات المنضوية ضمن ما يعرف في العراق بالحشد الشعبي الارهابي، أن جرّبت مدى الخطورة التي يشكلها الطيران الأميركي على مقاتليها ومقرّاتها ومخازن أسلحتها، حيث تعرّضت تلك الميليشيات في أوقات سابقة لعدة ضربات بالطيران المسيّر ألحقت بها خسائر بشرية ومادية جسيمة. ولم تخفي أوساط صحافية على صلة بقادة ميليشيات عراقية بارزة، مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وحركة النجباء، خشيتها من أن يصدر ترامب، أوامر تنفيذية بشن غارات جوية ضد شخصيات عراقية على صلة بإيران.

ويقول مراقبون إن معادلة الرئيس ترامب تستند إلى أن الجماعات التي قد تُستهدف في العراق لن يمكنها الرد بقوة على المصالح الأميركية، خشية إطلاق بداية غير ودية مع إدارة بايدن في حال مجيئه.

وعلق خبراء، أن الأسابيع القادمة ستكون سوداء على عصابات إيران بالفعل وستدفع الثمن كاملا وفادحا في اسابيع قليلة.

ا. ي

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