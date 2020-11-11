بومبيو يصفع بايدن.. لست رئيسا سننتقل للولاية الثانية لترامب

معارك قضائية واحتمالات كبيرة لإعادة الفرز في بنسلفانيا



صفع وزير الخارجية، مايك بومبيو، جو بايدن، الرئيس الأمريكي المزيف صفعة هائلة، عندما قال له لست رئيسا وسننتقل انتقالا سلسا للولاية الثانية للرئيس ترامب. وهو ما يؤكد أن إعلان فوز بايدن إعلاميا ليس له أي دور ولا أي قيمة.

ووعد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بعملية "انتقالية سلسة" في الولايات المتحدة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي ، سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب. وأوضح وزير الخارجية إن هناك أصواتا لم يجر إحصاؤها في الانتخابات الرئاسية. وشدد الانتقال السلس للسلطة سيحدث "بغض النظر عن الفائز".

وتمثل تصريحات بومبيو حالة التوتر في العاصمة واشنطن، بعد تسرع جو بايدن بإعلان نفسه رئيسا وإعلان فوزه بالانتخابات رغم أن ذلك لم يعلن رسميا من أي جهة كانت.

وقال ترامب في تغريدتين على موقع "تويتر"، لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى. ويرفض ترامب الاعتراف ببايدن في الانتخابات، فإعلان فوزه اعلاميا بلا معنى.



وقال ترامب، إن هناك خروقا حدثت أثناء عملية التصويت، خاصة الأصوات التي وصلت إلى مراكز الاقتراع عبر البريد، واصفا ما حدث بـ"سرقة الانتخابات" وهو ما حدث بالفعل.

ولجأت حملته إلى القضاء أكثر من مرة، آخرها عندما رفعت، الاثنين، دعوى تؤكد أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن حملة ترامب تركز على عدد من الولايات، التي لم تنته بعد من عد أصوات الناخبين، ويستند إليها كأساس في معركته القضائية الرافضة للنتائج، ومن بين هذه الولايات بنسلفانيا، التي تم فرز أكثر من 96 بالمئة من أصواتها.

في نفس الوقت، جدد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب رفضه لنتائج الانتخابات، التي أشارت إلى فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، مؤكدا أنه "سينتصر".

وقال ترامب في تغريدتين على موقع "تويتر": "لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى. وأضاف ترامب: "سنفوز". ورفض ترامب الاعتراف ببايدن ونتيجته الإعلامية الانتخابات، رغم أن الأخير حصد 290 مقعدا في المجمع الانتخابي، أي أكثر بـ20 صوتا من الحد المطلوب للفوز.

وقال خبراء، إن موقف الرئيس ترامب فضح بايدن في العالم أجمع وليس في أمريكا فقط، ففوزه مشكوك فيه تماما وهناك تزوير ودس أصوات وخلال الاسبوع القادم تتكشف النتائج الحقيقية.

أ.ي