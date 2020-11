إدارة الرئيس ترامب تواصل دك طهران: عقوبات على 4 أشخاص و6 كيانات على صلة بإيران

مراقبون: العقوبات قاسية وتستهدف من قمعوا الاحتجاجات داخل إيران وتحطيم مقدرات ومعنويات إرهابيي طهران



فيما وصف بالضرب المستمر على رأس النظام الإيراني، واصلت إدارة الرئيس ترامب، فرض العقوبات القاسية والنوعية على إيران والمرتبطين بإيران.

وكانت قد فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة على إيران، شملت هذه العقوبات 4 أفراد و6 كيانات على صلة بإيران.

واتهمت وزارة الخزانة، في بيان الشركات والأفراد بتسهيل شراء سلع حساسة، منها مكونات إلكترونية أميركية المنشأ، لصالح شركة "إيران كوميونيكيشن إندستريز" وهي شركة تابعة للجيش الإيراني ومدرجة على القائمة السوداء من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي.



وقالت الوزارة، إن هذه الشركة تنتج أنظمة اتصالات عسكرية وإلكترونيات طيران ومنصات إطلاق صواريخ، وأشياء أخرى.

وتجمد هذه الاجراءات، والتي اتخذت بموجب تفويض بفرض عقوبات على ناشري أسلحة الدمار الشامل وداعميهم، أي أصول أميركية لأولئك المدرجين في القائمة السوداء، ويمنع الأميركيين عموماً من التعامل معهم.

وأكد وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في البيان وفقا "للعربية،: ان النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار".

وأضاف منوتشين، ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد من يساعدون في دعم جهود النظام فيما يتعلق بالعسكرة ونشر الأسلحة.

وقالت وزارة الخزانة أيضاً، إن مكتب المحامي العام الأميركي لمنطقة كولومبيا يعكف على توجيه اتهامات إلى شركتين أخريين وأحد الأفراد، الذين تشملهم العقوبات، وتمت إضافة الأفراد التالية أسماؤهم إلى قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية:

1- محمد بني هاشمي، (المعروف أيضاً باسم شهرام بني هاشمي أو سيد محمد)، والذي يقطن حي أقدسية بطهران، وهو من مواليد 1959 في مدينة مشهد.

2- هوانغ ، تشين هوا (الملقب بـ"جين هوانغ") وهي مواطنة تايلاندية من مواليد 1978 في تايوان.

3- محمد سلطان محمدي، (المعروف أيضاً باسم سلطان محمد ) من مواليد 1960 في همدان، إيران. ويحمل أيضاً الجنسية البريطانية.

4- سو شي مي، (المعروف أيضاً باسم "سو أمبر") وهي مواطنة تايوانية من مواليد 1969 في تايتونج، تايوان.

أما الكيانات الجديدة المصنفة في قائمة العقوبات فهي:

1- شركة " آرتين صنعت تابان" الصناعية في إيران، والمعروفة أيضاً باسم "SOLMATE" في طهران وسنغافورة أيضاً.

2- شركة DES INTERNATIONAL والمعروفة أيضاً باسم DES INTERNATIONAL COMPANY LIMITEDوالتي تقع في مركز التجارة العالمي في تايبيه في تايوان، وهي مرتبطة بمحمد سلطان محمدي.

3- شركة "هدى" التجارية (المعروف أيضاً باسم HODA TRADING CO) والتي تقع في شارع باسداران بطهران.

4- شركة "ناز" للتكنولوجيا والمعروفة أيضاً باسم NAZ TECHNOLOGY وكذلك باسم NAZ TECHNOLOGY CORPORATION LTDوتقع في مركز التجارة العالمي في تايوان والمرتبطة أيضاً بمحمد سلطان محمدي.

5- شركة "بروما " الإنتاجية والمعروفة أيضاً باسم PROMA INDUSTRY CO والتي تقع في هونغ كونغ، الصين، والمرتبطة بشركة "هدى".

6- شركة "سولتك "المحدودة والمعروفة أيضاً باسم SOLTECH INDUSTRY COMPANY، LTD والتي تقع كذلك في هونغ كونغ. وهي تربتط كذلك بشركة "هدى".



يأتي هذا بينما كانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لوكالة "رويترز" إن من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة، عقوبات خلال مطلع الأسبوع على أقرب تقدير تستهدف إيرانيين شاركوا في قمع مظاهرات مناهضة للحكومة في إيران قبل نحو عام.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن الإعلان عن العقوبات يتزامن مع ذكرى مرور عام على ما يُعتبر أعنف قمع للمحتجين في إيران منذ الثورة عام 1979.

وقال أحد المصادر إن الإعلان عن العقوبات الأسبوع المقبل سيكون خطوة كبيرة تشمل أفراداً كثيرين وعشرات الكيانات الإيرانية.وكانت "رويترز" قد قالت في وقت سابق نقلاً عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية إن حوالي 1500 شخص قُتلوا خلال الاضطرابات التي استمرت لأقل من أسبوعين، بدءاً من 15 نوفمبر من العام الماضي. ويشمل هذا العدد ما لا يقل عن 17 مراهقاً وحوالي 400 امرأة إلى جانب أفراد في قوات الأمن الإيرانية والشرطة.

مراقبون قالوا، إن العقوبات الأمريكية على إيران، تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن ادارة الرئيس ترامب عازمة تماما على سحق إرهاب إيران ومحاكمة المجرمين، ممن قمعوا الاحتجاجات وممن على صلة بالنظام القمعي في طهران.

أ.ي